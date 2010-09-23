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Kültür-Sanat

Ozzy Osbourne 30 Eylül günü Turkcell Kuruçeşme Arena'da

Yaşayan rock efsanesi Ozzy Osbourne 30 Eylül günü hayranları ile İstanbul'da buluşacak.

23 Eylül 2010 03:00

T24- Büyük bekleyişin sona ermesine sadece günler kaldı. Yaşayan en önemli rock efsanelerinden Ozzy Osbourne her biri hit olmuş şarkılarını hayranlarına İstanbul'da söyleyecek.



50 yıllık müzik geçmişi, nefes kesen performansları ile kendine hayran bırakan Osbourne 61 yaşında bir efsane!

1948 yılında İngiltere’nin Birmingham kentinde doğan ve gerçek adı John Osbourne olan ‘Ozzy’,  heavy metal ve rock dünyasının en köklü gruplarından biri olan Black Sabbath ile birlikte yaptığı çalışmalarla profesyonel müzik kariyerine başladı ve sonrasında solo kariyeri boyunca da milyonlarca albüm sattı.
 

Sahne performansı ve renkli kişiliğiyle tanınan Ozzy Osbourne’un hayranlarının merakla beklediği İstanbul konseri Turkcell Kuruçeşme Arena’da gerçekleşecek. Osbourne konserinde hem yeni albümünden hem de eski albümlerinden şarkılar söyleyecek.


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