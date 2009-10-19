Özyürek: Özel statüyle temsil sağlanmalı

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Sayman Mustafa Özyürek, ''Milli Güvenlik Kurulu'na (MGK) ana muhalefet partisi liderinin de katılması'' görüşüne ilişkin olarak, ''MGK'nın çalışma usullerini yeni baştan ele almak, ana muhalefet liderinin özel bir statüyle temsilini sağlamak, muhalefet şerhi fırsatı tanımak, muhalif kaldığı görüşleri kamuoyuna açıklama olanağı vermek gerekir'' dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Mustafa Özyürek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ''MGK'ya ana muhalefet partisinin de iştirak edecek şekilde değişiklikler yapılmasının faydalı olacağı'' yönündeki sözlerini değerlendirdi.



Gül'ün sözlerinin yalnızca kendi görüşü mü yoksa AK Parti iktidarınca da benimsenen bir yaklaşım mı olduğunun bilinmesine ihtiyaç olduğunu belirten Özyürek, bunun gerçekleşmesi durumunda ana muhalefet partisi liderinin MGK'daki konumunun ne olacağının önem taşıdığını söyledi. Özyürek, ana muhalefet partisi liderinin MGK'da yer alması durumunda kurulun çalışma yönteminin yeniden ele alınmasının şart olacağını savundu.



Ana muhalefet partisi liderinin MGK'da ortaya koyduğu görüşlerin kamuoyu tarafından bilinmesine de ihtiyaç olduğunu ifade eden Özyürek, şunları kaydetti:



''Ana muhalefet liderinin MGK'da hangi yönde görüş bildirdiğinin bilinmesi gerek. Orada kararlara muhalefet şerhi koyma olanağının tanınması, muhalif kaldığı kararlarla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşması olanağı tanınması önemli. Bunlar yapılmadan, oraya sıradan bir üye gibi katılması ana muhalefet partisi liderinin MGK kararlarının hepsine katıldığı ve destek verdiği gibi bir anlam yaratır ki bu sakıncalıdır. MGK'nın çalışma usullerini yeni baştan ele almak, ana muhalefet liderinin özel bir statüyle temsilini sağlamak, muhalefet şerhi fırsatı tanımak, muhalif kaldığı görüşleri kamuoyuna açıklama olanağı vermek gerekir. Şu anda MGK'daki görüşmeler gizli, onunla ilgili bir bilgi verilemiyor, kamuoyuna yönelik genel nitelikli bir bildiri yayınlanıyor. Bu ayrıntılar olmazsa ana muhalefet lideri bütün kararları onaylamış gibi görülür ki, bu bir sorundur.''