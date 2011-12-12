Özyılmazel: Vicdanım rahat



T24 - Eşi Ali Taran’ın kansere yenik düşen eski eşi Selma Ann Desmond nedeniyle tepki çeken Ayşe Özyılmazel kendisini savundu: İçim rahat, pişmanlık duymamı beklemek saçma





Ayşe Özyılmazel, 3 haftadır süren sessizliğini bozdu ve hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Özyılmazel 1 Temmuz’da Bodrum’da, 18 gün önce kanser hastası eşi Selma Ann Desmond’dan boşanan reklamcı Ali Taran’la evlenmiş, Taran’ın kanser olduğu için kendisinden boşandığını söyleyerek duruma isyan eden eski eşi Desmond da bu evlilikten 5 ay sonra, 23 Kasım akşamı yaşamını yitirmişti.



Selma Ann Desmond’un üzüntüden öldüğünü düşünenler, günlerce sosyal medyada Ayşe Özyılmazel hakkında sert eleştirilerde bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber göre; Özyılmazel, gergin olan bu ortamda yazılarına ara vermeyi ve köşesine çekilmeyi tercih etti. Özyılmazel, Selma Ann Desmond’un ölümünden 3 hafta sonra, dün twitter’dan “Tatil bitti” diyerek yeniden yazı yazmaya başlayacağını duyurdu.









Bunun üzerine Özyılmazel’e “Haa tatildeydiniz, pardon ya biz de vicdanen kendinizi kötü hissettiğinizi ve bu yüzden yüzünüzün tutmadığını sanmıştık, tüh”, “Hâlâ yüz var mı sende ya? Pişmanım falan de bari, arabesk ruhlara hitap et” şeklinde tepkili mesajlar geldi. Özyılmazel de bu eleştirilere soğukkanlılıkla yanıt verdi.



Kendisine “Sende yüz var mı?” diye mesaj atan takipçisine, “Var, benim içim rahat. Vicdan hesabımı bana bıraksanız artık. Yapmadığım bir şeyden pişmanlık duymamı beklemek çok saçma... Sen istediğini düşün yine de... Kendimi savunmak ağır geliyor. Hem zaten yine isteyen istediğini düşünüyor, değil mi? Boşuna çaba” diye yanıt veren Özyılmazel, vicdan azabı çektiği için mi sessizliğe büründüğüyle ilgili soru soran takipçisine de “Yok öyle bir şey... İnsan her zaman suçundan susmaz. Neyse sen takma kafana” yanıtını verdi.