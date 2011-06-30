Özyılmazel - Taran nasıl tanıştı?

T24- Ayşe Özyılmazel, düğün haberin ortaya çıkmasından günler önce İzzet Çapa'ya röportaj vermişi. Ve Ali Taran ile tanışma hikayelerini de anlatmıştı. İşte Özyılmazel’in ağzından aşk hikayesi…

-Aslında Ali ile arkadaşlığını biliyordum ama final kararını şu anda öğreniyorum… Şu işi başından bir anlat bakalım…

Hatırlasana, ikinci albümüm piyasaya çıktığı zaman şarkıcı Ayşe hep geri planda kalıyordu… Varsa yoksa gazeteci Ayşe. Anladım ki bu işin PR’ını yapmam lazım. O sırada arkadaşım Murat (Özalp) ‘Neden Ali Taran’ı aramıyorsun?' dedi…

-Sen Ali’yi tanımıyor muydun zaten?

Yok canım… Bu çok daha önce, Şubat ayında oluyor söylediğim. Dedim ki Murat’a “Yaaa adamın işi yok benimle uğraşacak!”

-Anlaşılan uğraşmış, nikah masasına oturacağına göre.

O aralar Hülya Avşar ile yarışma programında jüriydi Ali… Acun Medya’yı aradım, telefonunu bile vermediler. Aradan iki üç ay geçti, olayı unutuyordum ki bir arkadaşım telefon numarasını getirdi

-Hemen aradın mı?

Arar mıyım? Son derece kibar bir mesaj atıp ‘müsaitseniz konuşabilir miyiz acaba?’ diye sordum…

-Mesajda tam olarak ne yazdın? Unuttum deme döverim…

Unutur muyum? “Ben Ayşe Özyılmazel. Müsait olduğunuzda bana bir randevu verir misiniz?” dedim.

-Ben olsam anında veririm cevabı…

Nerdeee… Adamdan ses seda yok. Neyse aradan epey zaman geçti, Süpermarket’te Cem Mumcu’nun kitap tanıtımı var. Orada BKM'den Necati Abi'yi gördüm. Boynuna atladım. Ali Taran da Necati'lerle gelmiş meğer. O kadar soğuk ve ters bir görünüşü var ki... Bu arada Yasemin (Şefik) “Gitsene yanına” diye çimdikleyip duruyor beni. “Cevap bile vermedi asla gitmem” diye cool takılıyorum. Ama sonra gittim; “Ali bey, mesaj atmama rağmen siz geri dönmediniz” dedim. Ahah… “Ben görmedim öyle bir şey” deyiverdi.

-O gece mi başladı ilişki?

Hayır canım ne ilişkisi… Çekti gitti adam… Meğer Ali de zor günler geçiriyormuş o dönem. Taa iki-üç ay sonra, 25 Mayıs günü aradı, “Kusura bakmayın geri dönmedim, çok yoğun bir dönemimdi” dedi.

-Bakıyorum tarihi de mıh gibi aklına çakmışsın…

Çaktım valla… Çünkü o sabah öyle kötü kalkmıştım ki. Bir yandan her şeyi bırakıp Murat’ın yanına Milano’ya yerleşeyim diyorum, diğer yandan NewYork’a mı gitsem diye düşünüyorum… Bıkmışım bu alemden…

-Bizim leylek havalanmadan, yetişti telefon desene!

Aynen öyle oldu… Ama bırakmıştım her şeyi, “Ali Bey çok teşekkür ederim ama ben Türkiye'den gitmeyi düşünüyorum” dedim. O da “Yine de zamanın varsa gel” dedi. Ben kalktım 25 Mayıs'ta bürosuna gittim. Aslında orada tanıştık.

-Yeni şarkının adı herhalde Şaşkın olur artık…

Vallahi ne olur bilmem… Ali ile tanıştığımız ama daha çıkmadığımız dönemde Yalın ile planlarımız vardı. Bodrum'da beraber şarkı yazacaktık. Ali ile 25 Mayıs'ta tanıştık. 29 Mayıs'ta Londra'ya gittim. Londra'dan dönüşte birbirimize açıldık. Tam bir film gibi. Hesaplanmış, planlanmış hiçbir şey yok… Hiçbir cinlik yok. Hayat büyük bir sürpriz…

-Peki düğüne ne zaman karar verdiniz?

Bir hafta önce… Bodrum’da birlikte Belediye’ye gidip işlemleri yaptırdık.

-Düğün hediyen ne Ayşe?

Aman İzzet...

-Hadi, hadi söyle...

Siyah bir Range Rover.

-Peki bütün bunlar olurken Neco nasıl karşıladı durumu?

Babam nerdeyse küçük dilini yutuyordu. O kadar heyecanlıydı ki kiminle evleneceğimi sormayı bile unuttu…

Ayşe Özyılmazel'in annesi Oya Germen de aynı röportajda kendisine yöneltilen "damadınızla aranız nasıl" sorusuna şu yanıtı verdi: "İlk defa bu kadar mutluyum. Kızım benim de inandığım bir ilişkiye yelken açıyor."

Germen, Çapa'nın "kaynanalık yapacak mısın" sorusunu da "Damadıma yapmam… Ama Ayşe yanlış yaparsa çekerim kulağını" diyerek cevap verdi.