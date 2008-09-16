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Yaşam

Özyeğin Üniversitesi açıldı

Öğretime yeni başlayan ve ilk öğrencileriyle buluşan Özyeğin Üniversitesi, 2008-2009 eğitim-öğretim yılına başladı.

16 Eylül 2008 03:00

Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Rektör Prof. Dr. Erhan Erkut, akademik kadro, öğrenciler ve velilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Özyeğin, Türkiye'nin, hatta dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yenilikçi bir üniversite kurmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, bu hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özyeğin, üniversitenin, “sorunlardan ürken değil, çözüm üretmekten zevk alan, takım çalışmasını seven, değişime açık, bilgi yaratmayı bilen bireyler yetiştirmek'' için yola çıktığını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Erkut da üniversitelerinin kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 85'inin ilk altı tercihi arasında yer aldığını bildirdi.

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