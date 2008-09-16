Özyeğin Üniversitesi açıldı

Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin, Rektör Prof. Dr. Erhan Erkut, akademik kadro, öğrenciler ve velilerin katılımıyla tören düzenlendi.



Törende konuşan Özyeğin, Türkiye'nin, hatta dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek yenilikçi bir üniversite kurmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, bu hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özyeğin, üniversitenin, “sorunlardan ürken değil, çözüm üretmekten zevk alan, takım çalışmasını seven, değişime açık, bilgi yaratmayı bilen bireyler yetiştirmek'' için yola çıktığını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Erkut da üniversitelerinin kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 85'inin ilk altı tercihi arasında yer aldığını bildirdi.

