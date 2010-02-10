Özyeğin tekrar bankacı oluyor

T24- Hüsnü Özyeğin, 2006 yılında Finansbank'ı satarak çıktığı bankacılık sektörüne geri dönüyor. Özyeğin'in sahibi olduğu Credit Europe Bank, 7 yıldır Türkiye'de faaliyette olan Portekizli Millenium Bank'ın Türkiye birimini satın aldı.







Portekiz'in halka açık en büyük bankası olan Millennium Bank'tan yapılan açıklamada, yüzde 95 hissenin 85 milyon dolara Credit Europe'a satıldığı bildirildi.



Millenium Bank, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'den çıkma niyetini duyurmuştu. Banka, BDDK onayının ardından Türkiye operasyonlarına son verecek ve yerine sektörün çok yakından tanıdığı bir isim olan Özyeğin gelecek.



Türkiye pazarına 2003'te girdi

Millenium Bank, 2003 yılında Sitebank'ı alarak Türkiye pazarına girmişti. O zamnaki ismi Bank Europa olan bankanın ismi 2006 yılında değişti. Millenium Bank'ın 12'si İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de toplam 18 şubesi bulunuyor.



Üç yıl bitti ve döndü



Finansbank'ın sahibi olan Hüsnü Özyeğin, 2006'da Finansbank'ın çoğunluk hisselerini Yunanlı NBG'ye 2.77 milyar dolara satmıştı. Satış sırasında bir centilmenlik anlaşması yapmış ve üç yıl boyunca finans sektöründe faaliyet göstermeme sözü vermişti. Anlaşmanın süresi 19 Ağustos tarihinde doldu.



Hüsnü Özyeğin'in 1994'te Hollanda'da kurduğu Credit Europe Bank halen 11 ülkede faaliyet gösteriyor. Toplam aktif büyüklüğü 15 milyar dolar olan banka 215 şubesi ile hizmet veriyor. Halen Belçika, Almanya, Malta ve Dubai'de şubeleri bulunan bankanın İsviçre, Rusya, Romanya ve Ukrayna'da iştirakleri bulunuyor. Bankada 5 bin 500 kişi çalışıyor.



