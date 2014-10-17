Özyeğin, Finansbank’ın genel müdürlük binasını geri aldı

Türk bankacılık sektöründe, sıfırdan kurduğu Finansbank’ın yüzde 46’sını, Yunan National Bank of Greece’e (NBG) 2,3 milyar Euro gibi rekor bir fiyata satması nedeniyle ‘duayen bankacı’ olarak anılan Hüsnü Özyeğin, eski yuvasına geri dönüyor. Yılbaşında Levent’te satın aldığı ‘Kristal Kule’ye taşınmayı planlayan Finansbank’ın, Esentepe’deki mevcut genel müdürlük binasını, Fibabanka’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Hüsnü Özyeğin aldı. Önceki gün açılan ihaleye, Burgan Bank ile Fibabanka’nın katıldığı öğrenildi.

İhaleyi 65,2 milyon dolar bedel ödeyen Hüsnü Özyeğin’in kazandığı kaydedildi. 2010 yılında Türkiye’den çıkma kararı alan Millennium Bank’ı satın alarak yeniden bankacılık sektörüne dönen Hüsnü Özyeğin’in, eski bankasının genel müdürlüğünü geri alması, ‘Duayen bankacı yuvasına geri döndü” şeklinde yorumlandı.

Hülya Güler’in Hürriyet’teki haberine göre, Özyeğin’in Finansbank’ın halen genel merkez olarak kullandığı binayı, 1998 yılında EsBank’tan 28 milyon dolara satın aldığı biliniyor. Finansbank’ı sattıktan sonra bile, yakın çevresine , “Bu bina bana çok uğurlu geldi, Finansbank’ın en hızlı büyüdüğü dönemleri burada yaşadık” dediği belirtilen Özyeğin’in, kendisine uğurlu geldiğini düşünen binayı satın aldığı için oldukça heyecanlı olduğu ve Fibabanka’nın genel müdürlüğünü buraya taşıyacağı öğrenildi.

Bankayı zarardan kâra geçirdi

Küresel kriz sürecinde sıkıntı yaşayan Portekiz’in en büyük bankası Millennium Bank, aralarında Türkiye’nin de oludğu bazı pazarlardan çıkma kararı almıştı. Millennium Türkiye’yi 2010 yılında satın alanı Fiba Grubu, 62 milyon Euro civarında bir fiyata satın almıştı. O dönemde zararda olan Fiba Banka’nın 2013 Haziran sonu itibariyle kârı 27 milyon TL’ye çıkarken, 2014’teki kârı da, 45 milyon TL’ye çıktı.

Kristal Kule’yi 303 milyon Euro’ya aldı

Finansbank geçtiğimiz aylarda, Soyak Holding’in iştiraki Koru Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret tarafından inşa edilen 4. Levent’deki 40 katlı ‘Kristal Kule’yi KDV dahil 303 milyon Euro’ye satın almıştı. Finansbank’ın bu yıl sonuna kadar yeni binasına taşınması bekleniyor.