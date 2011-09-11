-Özürlüler için araç park kartı ANKARA (A.A) - 11.09.2011 - Özürlülere, üzerinde sakatlara özel işaretin bulunduğu plakalar yerine park alanlarından rahat yararlanmaları için ''araç park kartı'' verilecek. İçişleri Bakanlığı'nca Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik kapsamında, özürlülere ait araçların tescil plakaları üzerinde bulunan ayrım işaretleri kaldırıldı. Daha önce üzerinde özel işaret bulunan plakalardan verilen araç sahiplerinin, istemeleri veya tescil plakalarının zayi, yıpranma, aracın bir başka tescil kuruluşuna nakli durumunda, yeni verilecek plakalar üzerinde sakatlara mahsus işaret bulunmayacak. Özürlülere ait araçların park alanlarından daha rahat yararlanmaları için ''araç park kartı'' oluşturuldu. Özürlüler adına tescil edilmiş aracı bulunan veya ''H'' sınıfı sürücü belgesi olan özürlülerin, trafik denetleme şube müdürlüklerine veya büro amirliklerine başvurmaları halinde, kendilerine park kartı verilecek. Söz konusu yönetmelik kapsamında ayrıca yeni kayıt işlemi yapılacak araçların satın alındıkları bayilere müracaat edilmesi üzerine, alıcıların adına elektronik ortamda tescil işlemi yapılmasına ve araca ait tescil, trafik belgelerinin 15 gün içerisinde elden teslim alınabilmesine veya postayla adreslerine gönderilmesine olanak sağlayan düzenleme yapıldı. Araç ve sürücü bilgi sisteminde tutulacak bu bilgiler, talep eden Bakanlık, kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortamda güncel olarak paylaşılabilecek. Bu düzenleme doğrultusunda, öncelikle Ankara'da, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere satışı yapılan tüm markalarda otomobil sınıfı araçlar olmak üzere, il merkezi ile Sincan, Etimesgut ve Gölbaşı ilçelerindeki araç bayilerini kapsayacak şekilde pilot uygulama başlatılacak. Pilot uygulama, sonucuna göre, bir plan dahilinde ülke geneline yaygınlaştırılacak.