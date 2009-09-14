Özürlü çocukların güven kaynağı evde bakım ücreti

Özürlü çocuklar için verilen evde bakım ücretinin özürlü çocuklar ve aileleri için güven kaynağı olduğu bildirildi.



Mersin Sosyal Hizmetler İl Müdürü Azmi Gülşen, devletin imkanları dahilinde yardıma ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzatmaya çalıştığını söyledi.



Bu kapsamda özürlü çocukların da unutulmadığını ifade eden Gülşen, bu duruma çocukların aile sıcaklığından mahrum kalmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri adına uygulamaya geçirilen özürlü çocuklar için evde bakım ücreti verilmesinin önemli bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.



Söz konusu ödeme sayesinde özürlü çocuklar ve ailelerinde güven duygusunun perçinlendiğini gözlemlediklerini anlatan Gülşen, ''Önceden çocuğuna bakmakta güçlük çeken aileler, artık çocuklarının yanında rahat bir nefes alıyor. Bir anlamda mutlu aile tablosunu yaşayabilme imkanı yakalıyorlar'' dedi.



Geçmişte birçok ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuğundan ayrılmak zorunda kaldığını, hatta kendince zaman zaman terk etmekten başka çare bulamadığını dile getiren Gülşen, ''Artık bu durum bitti. Maddi özgürlüğünü kazanan ebeveyn, çocuğunu bırakmıyor. Yani bir anlamda devletin yardım eliyle, hem çocuğunun özlemini çekmiyor, hem de çocuk anne baba sıcaklığından mahrum kalmıyor'' diye konuştu.



Mersin'deki durum



Azmi Gülşen, bu konuda Mersin'de ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, yapılan her türlü başvuruyu yerinde incelediklerini bildirdi.



Toplam 9 heyetle kentin dört bir yanından gelen taleplere cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Gülşen, bu güne kadar gelen başvurulardan 4 bin 610'una olumlu yanıt verildiğini ve bunlara aylık 477'şer TL destek sağlandığını vurguladı.



Geride 5 bin 670 kişinin inceleme beklediğini dile getiren Gülşen, 2010 yılının sonuna kadar bu talepleri de incelemeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

