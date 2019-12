Özürlü çocuklar merkezi açıldı

İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Bahçelievler Kampüsü’nde yaptırılan "0-6 Yaş Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" hizmete açıldı.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği arasındaki işbirliği protokolü çerçevesinde İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün Bahçelievler Kampüsü’nde yaptırılan "0-6 Yaş Özürlü Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi" hizmete açıldı.



İstanbul Valisi Muammer Güler, törende yaptığı konuşmada, İstanbul’da eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini, gerek hükümetin gerekse İl Özel İdaresi’nin katkılarıyla bu alanlara yatırım yaptıklarını

söyledi.



"Bu toplum özürlülerine sahip çıktığı oranda insani görevlerini yerine getirmiş sayılır" diyen Güler, özürlülüğün hiç kimsenin kendi kabahati olmadığını belirtti. Güler, bu nedenle özürlülere destekte herkese görevi düştüğünü kaydetti.



Sosyal hizmet alanında sivil toplum örgütlerinin yaptığı katkıların önemine dikkati çeken Vali Güler, bu katkıların yanı sıra çocukların gördüğü en büyük desteğin sevgi olduğunu ifade etti.



'Devlet 4 bin özürlüye bakılıyor'



SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış, toplumdaki sıkıntılardan en çok çocuk ve kadınların etkilendiğini, o nedenle devlet elinin mutlaka bu kesimlere ulaşması gerektiğini söyledi.



Devletin 4 bin özürlüye baktığını, evinde çocuğu ya da yakınına bakan 120 bin kadını da desteklediklerini anlatan Barış, kurumun fiziki ve eğitim standartlarını yükseltmeye çalıştıklarını kaydetti.



Barış, bu çerçevede 0-12 yaş grubunda her 8 çocuğa 8 saat için bir bakıcının düştüğünü, her 6 özürlüye ise 1 bakıcının, bazı durumlarda da bir özürlüye 2 bakıcının düştüğünü anlattı.



Türkiye genelinde son 4-5 yıl içinde 285 yeni kuruluşu devreye soktuklarını, bunların yarısının Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği ve onun gibi yardım kuruluşlarının desteğiyle yapıldığını belirten Barış, 5 yıl önce 121 milyon YTL olan kurum bütçesinin 1 milyar 577 milyon YTL’ye çıkartıldığını, 10 bin olan çalışan sayısının da 20 bine yükseldiğini bildirdi.



Barış, ayrıca çocukların daha iyi bakımını sağlamak için devletin, ailelere çocuklarına evde bakmaları için 350 YTL yardım yaptığını, bu kapsamda 19 bin çocuğun öz anne ve babasının yanında bakıldığını ifade etti.



Dernek üyelerine plaket



Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği adına konuşan Dönem Başkanı Didem Kurdoğlu, toplum olarak iyi örneklere ihtiyaç duyduklarını, kendilerinin de bu merkezi topluma armağan ettiklerini söyledi. Kurdoğlu, 55 engelli çocuğa yuva yaptıklarını, çocukların en üst seviyede bakım alması için gerekli koşulların birçok uluslararası ödüle sahip mimar Emre Arolat’ın hazırladığı projeyle sağlandığını kaydetti.



Konuşmaların ardından, Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç’un da aralarında bulunduğu Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği üyeleri ile inşaata katkıda bulunanlara İstanbul Valisi Muammer Güler, eşi Neval Güler, SHÇEK Genel Müdürü İsmail Barış, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın eşi Özleyiş Topbaş tarafından plaket verildi. Vali Güler, İsmail Barış, Neval Güler ve Özleyiş Topbaş ile dernek üyeleri, kurdele keserek merkezi hizmete açtı. Törene Ali Koç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.



Merkezin özellikleri



Avrupa standartlarında, yüksek teknoloji ile donatılan merkez, 0-6 yaş aralığındaki down sendromlu, zihinsel engelli, spastik, otistik, görme engelli 55 çocuğa hizmet verecek.



Doktor, hemşire, fizik tedavi uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimi uzmanı, bakım elemanı, teknisyen, aşçı ve çocuk eğitim uzmanlarından oluşan personelin görev yapacağı merkezde, 2’si ağır engellilere ayrılmış 10 yatak odası yer alıyor.



1850 metrekare kapalı alana sahip merkezde 2 yaşam odası, 2 eğitim odası, 1 bireysel eğitim odası, aile görüşme odası, gönüllü anneler için bir oda, hidroterapi havuzu, fizik tedavi odası, duyu odası gibi bölümler ile kamera sistemi ve özel durumlara yönelik acil hemşire çağrı sistemi de bulunuyor.