Özür mektubu vetoya takıldı

T24 - İsrail basınına konuşan üst düzey bir Türk diplomat, Haziran sonunda Brüksel’de gerçekleşen gizli zirvede Türk ve İsrailli bakanların Mavi Marmara baskını için bir özür mektubu hazırladıklarını, ancak üst düzey bir İsrailli bakanın vetosu nedeniyle mektubun henüz yayınlanamadığını açıkladı.



İsrail’in en çok satan gazetesi Yedioth Ahronot, dün Türk Dışişleri’ndeki üst düzey bir isme dayanarak aylardır gergin olan İsrail-Türkiye ilişkilerinde perde arkasında yaşananları yazdı. Gazeteye ismini vermeden konuşan ancak Dışişleri’nin önemli yetkililerinden biri olduğu belirtilen Türk diplomat, Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi için öne sürdüğü şartlardan sadece 2’sinin kaldığını, bunların da Türkiye’den özür dilenmesi ve Mavi Marmara baskınında ölenlerin ailelerine tazminat ödenmesi olduğunu söyledi. İsrail’in BM tarafından yürütülen uluslararası soruşturmaya destek vererek önemli bir adım attığını belirten yetkili, tazminat miktarının İsrail’in inisiyatifine kaldığını, İsrail tarafından yayınlanacak bir özür mektubunun ise aslında haftalardır hazır olduğunu ve onay beklediğini ilk kez açıkladı. Vatan gazetesinde yer alan hyabere göre;



Lieberman mı taş koydu?



Buna göre, Mavi Marmara saldırısının ardından iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek için Haziran sonunda Brüksel’de gizlice bir araya gelen Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail’in Endüstri ve Altyapı Bakanı Benjamin Ben Eliezer, İsrail tarafından yayınlanacak özür mektubunu beraber kaleme aldılar. İsrailli bakan görüşme sonunda Türkiye’yi de tatmin eden bu mektubu İsrail hükümetine iletti. Ancak üst düzey bir İsrailli bakanın veto etmesi nedeniyle bu mektup halen yayınlanabilmiş değil. Vetocu bakanın görüşmenin kendisinden gizlenmesi nedeniyle, o dönemde çılgına dönen ve hükümetten çekilme tehdidinde bulunan Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman olduğu sanılıyor. Aşırı sağcı parti lideri Lieberman’ın Türkiye ile ilişkilerin gerilmesinde en etkin isimlerden biri olduğu biliniyor.





Netanyahu’ya davet



Gazeteye konuşan Türk diplomat, İsrail’in bu son 2 şartı da yerine getirmesinin ardından Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin eskisi gibi süreceğini de şu sözlerle anlattı: İnsanların hafızası kısadır. Erdoğan’ın İsrail’i ziyaret ettiğini, İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in TBMM’de konuşma yaptığını unutuyorlar. Eğer Türk hükümetinin bir İsrail karşıtı siyaseti olsaydı bunları yapar mıydık? İki dost arasında yaşanan bu olaydan dolayı garip bir durumdayız. Eğer İsrail düşmanımız olsaydı çok önemsemezdik. Hükümetimiz durumu düzeltmek için elinden ne geliyorsa yapıyor, eğer amacımız İsrail ile ilişkileri kesmek olsaydı bunu çoktan yapardık.



Türk diplomat, İsrail basınının başlıklarına çıkardığı sözlerle de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu Ankara’ya davet etti: Zamanı geldiğinde, kriz çözüldüğünde, Netanyahu’yu topraklarımızda ağırlamaktan mutluluk duyarız. Kendisi daha önce hiç Türkiye’yi ziyaret etmedi.





'Operasyon yapmayın dedik'



Türk hükümetinin olaydan önce gemiyi Gazze’ye gönderen İHH yetkilileriyle temasa geçtiğini ve bu kişilerin kendilerine Gazze’ye gitmeyecekleri konusunda garanti verdiklerini, geminin Aşdot limanına yanaşacağı bilgisinin İsrail’e de iletildiğini kaydeden Türk diplomat, “İsrail’e askeri operasyon yapmayın dedik. Ancak onlar agresif davrandılar. Belki de İsrail Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında bir koordinasyonsuzluk oldu. Biz iki taraf arasında çatışma yaşanmasını engellemek için elimizden geleni yaptık” diye konuştu.



Davutoğlu ile İsrailli Bakan Ben Eliezer haziran ayı sonunda Brüksel’de bir otelde gizlice bir araya gelmişti. Bu görüşme iki ülkede de büyük tepkilere neden olmuştu.











