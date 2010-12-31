‘Özür dilemenin tam zamanı’

T24 - 16 yıl önce Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan’ın öldürüldüğü bombalı saldırıyı unutturmamak için bir araya gelen Toplumsal Bellek Platformu üyeleri PKK yöneticilerine sordu: Özür dilemek için daha ne kadar bekleyeceksiniz?





Toplumsal Bellek Platformu üyeleri dün Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan’ın 16 yıl önce öldürüldüğü The Marmara Oteli’nin girişindeki kafede gerçekleşen bombalı saldırıyı unutturmamak için bir araya geldi. Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi, Prof. Dr. Filiz Ali, Hasan Ocak’ın kardeşleri Maside ve Hüseyin Ocak, Hrant Dink’in çocukları Arat ve Delal Dink, Onat Kutlar’ın eşi Filiz Kutlar, yazar Necmiye Alpay, Doğan Öz’ün eşi Sezen Öz, Uğur Mumcu’nun oğlu Özgür Mumcu ve Canan Kaftancıoğlu da The Marmara’nın önündeydi. Platform adına basın açıklaması yapan Özgür Mumcu, şöyle konuştu:



“İki kişinin yaşam hakkını aldı bu eylem. Yürekleri barış ve halkların kardeşliği için çarpan iki insan burada öldü. PKK eylemin sorumluluğunu reddetmedi. Murat Karayılan iki ay önce Radikal gazetesine verdiği demeçte sivil ölümlerinden dolayı özür dileyebileceklerini ancak özrün zamanının ve koşullarının oluşmadığını söylemişti. Özür dilemek için daha ne kadar bekleyeceksiniz? Yasemin’in annesi ve babası bu özrü duyamadan öldüler. Biz intikam için değil barışmak, affedebilmek için buradayız. Affedebilmemiz, yakınlarımıza karşı işlenen suçların muhataplarının suçlarının kabulüyle, utançlarını yaşamasıyla, özür dilemesiyle mümkün olur. Yeni bir sürece böyle başlanır.”





‘Sonu gelmiyor’

Onat Kutlar’ın eşi Filiz Kutlar ise, “16 yıl çok acı geçti ve hiçbir ilerleme yok. Hiçbir şey yapılmıyor. Bu kadar kayıp, bu kadar faili meçhul cinayet olması çok acı. Daha fazlası olmasın, daha fazla insan ölmesin istiyoruz ama sonu gelmiyor. Bizim amacımız unutmadığımızı ve unutmayacağımızı göstermek. Tek amacımız 16 yıl önce burada olanları hatırlatmak” dedi.



‘Devlet de suçlu’

Yasemin Cebenoyan’ın kardeşi Cüneyt Cebenoyan da, “Bu, önlenebilir bir olaydı. Önlenmesi için bir çaba harcanmadı. Bu olayı PKK’nın yaptığını kabul etmesini ve olayın faili meçhul olarak kalmamasını istiyorum. Bu süreçte devlet de suçludur ve PKK’nın da masum insanları öldürmenin ağırlığını taşıması gerekir. Bunun kamuoyunda teşhir olmasını istiyorum” diye konuştu.



‘Özlemle anıyoruz’

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), saldırının yıldönümünde yayımladığı açıklamada olayı lanetledi. Açıklamada, “Türk sinema yazınının öncülerinden, meslek büyüğümüz sevgili Onat Kutlar ’ı ve pırıl pırıl genç bir aydınımız olan Yasemin Cebenoyan ’ı alçakça saldırının yıldönümünde bir kez daha saygıyla, sevgiyle, özlemle anıyoruz” denildi.