Özür Ahmedinejad'dan geldi

Ahmedinejad İstanbul'u, ordusu Kandil'i vurdu

Kapatılan yollar nedeniyle İstanbulluların, turistlerin öfkesine hedef olan Ahmedinejad “Duydum ve çocuk üzüldüm. Ben Tahran’da böyle bir şey yapmazdım. Mümkün olsa burada da halkın içinde olmak isterdim” dedi ve İstanbullulardan özür diledi.Türkiye’ye birbuçuk günlük çalışma ziyareti için gelen İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Ankara yerine “mevsimi” diye İstanbul’u tercih etti. Ankara’ya resmi gezilerin Anıtkabir’i ziyaretle başlaması nedeniyle Ahmedinejad’ın İstanbul’u tercih ettiği tepkileriyle başlayan gezi, Ahmedinejad İstanbul’a daha gelmeden yolların kapatılması nedeniyle başka bir gündeme oturdu. Dün öğleden sonra yolda kalan İstanbullular bugün ise saat 11.30’dan 21.15’e kadar, Ahmedinejad’ın geçmeyeceği yollarda hareket edebilecekler.ABD Başkanı George Bush başta olmak dünya liderlerinin hiçbiri için alınmayan aşırı güvenlik önlemi, İstanbulluların öfkesine neden olunca, bugün bir Arap gazeteci, basın toplantısında konuyu Ahmedinejad’ın dikkatine çekti. Ahmedinejad ise şöyle dedi:“Duydum ve çok üzüldüm. Bir sürü insan ve turistler çok zor durumda kalmışlar. Ama biliyorsunuz, güvenlik konuları benim elimde değil. Ben burada sizin misafirinizim. Ben Tahran’da yolların kapanmasına ve halkın rahatsız olmasına izin vermiyorum. Ben her zaman halkın içindeyim. Eğer mümkün olsaydı, burada da halkın içinde olmak isterdim. Bunlar Türk yetkililerin elindedir. Biz de isterdik daha kolay olsun. Belki de siyonist teröristlerin faaliyetlerinden rahatsız, tedirgin olmuşlardır.”