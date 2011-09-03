Öz'ün sağlık sofrası!

T24 - AMERİKA’nın en popüler doktorlarından Mehmet Öz, Time dergisine yazdığı sağlık makalesiyle dünya gündemine oturdu.



Dergiye ikinci defa kapak olma başarısını gösteren Öz, ‘Öz perhizi’ başlıklı yazısında hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. ‘Beslenme akımları ve yeni diyetler yüzünden bazı besinler dönem dönem faydalı ya da zararlı kabul edilebiliyor. Geçmişte sağlığa zararlı olduğu öne sürülen yumurta, süt, şarap, çikolata ve fındık gibi besinler aslında çok faydalıdır’ dedi. Öz ‘Çikolatalar antioksidan deposudur, fındık da kolesterolü azaltmaya yardımcı olur. KırmızıŞarabı da kalp ve damar rahatsızlıklarını engellediği için tavsiye eden Öz, dergide bir günlük ideal beslenme düzenini açıkladı.



Dr. Öz’ün mucize beslenme düzeni

Yoğurt- Fazla protein oranı sayesinde açlık hissini uzun süre engeller.

Soya yemeği- Protein oranı yüksek.

Ceviz- Omega-3 yağ oranı yüksek olan cevizin acılığını suda dinlendirerek giderebilirsiniz.

Ispanak l Buğday ezmesi

Acı biber- İltihapla savaşır.

Sebze püresi- Beslenmedeki eksikleri giderir.

Yer elması- A vitamini deposu olan yer elması kalp sağlığına iyi gelir.





