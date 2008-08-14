Öz’ü 5. şikáyet

İşçi Partisi (İP) yöneticileri, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) 5’inci kez şikáyette bulundu.

İP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey, HSYK’ye verdiği dilekçe sonrası yaptığı açıklamada, iddianame açıklanmadan önce Öz hakkında ’soruşturmanın yürütülmesinde kanunsuzluk olduğu gerekçesiyle’ 4 kez şikáyette bulunduklarını hatırlatarak, "Şimdi, mahkemelerce, Türkiye’nin resmi kurumlarınca verilmiş belgelere, kanıtlara dayanarak Zekeriya Öz’ü bir kez daha şikáyet ediyoruz" dedi.

