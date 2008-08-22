Öztürk'ün işi zor!

Halkın Yükselişi Partisi (HYP) lideri Yaşar Nuri Öztürk'ün eski danışmanı Şahane Müftüoğlu'yla aşk yaşadığı iddiaları ailesini de ikiye böldü. Yaşar Nuri Öztürk'ün, hem 'eşinin kullanıldığını' söylemesi, hem de 'Keşke herkes Şahane gibi olsa. Onun ailesi çok saygın kişiler. Eşimin iddia ettiği gibi bar-pavyon şarkıcısı değiller, onlar müzisyen' diyerek Müftüoğlu ailesini övmesi, hocanın eşi Canan Öztürk'ün tepkisine neden oldu.



Kullanıldığının kesinlikle yalan olduğunu belirten Canan Öztürk, eşi Yaşar Nuri Öztürk’ün Şahane Müftüoğlu’nun ailesine yönelik övgü dolu sözleri için de, “Bu övgüler düştüğü tuzağı gösteriyor” diye konuştu.



Asla kullanılmadım



“Eşim kullanıldı” sözünü asla kabul etmeyeceğini belirten Canan Öztürk, “Kimse beni kullanmadı. Böyle bir sözü asla kabul etmiyorum. Eşime karşı Halkın Yükselişi Partisi’ndeki muhalifler tarafından komplo kurulduğu da tamamen asılsızdır” dedi. Öztürk, Şahane Müftüoğlu’nun kendisine gönderdiği çirkin mesajlardan sonra harekete geçmek zorunda kaldığını anlatarak, şunları söyledi: “Tamamen kendi kararımla savcılığa gitmeye hazırlanırken bir soru üzerine bu olayı doğruladım. Kimsenin beni kullanması söz konusu değildir. Bu sözleri esefle kınıyorum. Ben sadece herkesin güvendiği bir ismin zedelenmemesi için sessiz kalmayı tercih ediyorum.”



Öztürk: Dedikodu



Şahane Müftüoğlu’yla arasında yaşananlar hakkında çıkan söylentileri değerlendiren Yaşar Nuri Öztürk ise, “Buna komplo bile denilmez. Bu çeşme başı dedikodusu” dedi. Seçimlerde Şahane Müftüoğlu’nu aday göstermek için yaşının büyütüldüğü iddiasını da cevaplayan Öztürk şöyle konuştu: “Şahane Hanım iki defa tez hazırlamış birikimli bir kişi. Türkiye sevdalısı. Birikimli olduğunu bildiğimiz için seçimlerde kendisini birinci sıradan aday gösterdik. Aday gösterebilmemiz için yaşını mahkeme kararıyla büyüttüğümüz doğrudur.”





Okuyan partiden ayrıldı



Aşk dedikoduları partiyi de karıştırdı. Bir süre önce HYP Genel Başkanvekilliği'nden ayrılan Yaşar Okuyan, partiden de istifa etti. Okuyan, Öztürk’ün eşini aldattığına ilişkin haberlerin istifa kararı almasında “bardağı taşıran son damla” olduğunu söyledi.