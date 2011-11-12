-Öztürk'ten başsağlığı mesajı ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Van'daki depremde otel enkazı altında kalarak yaşamını yitiren Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir'in kaybının sadece Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) değil, herkesin kaybı olduğunu bildirdi. Öztürk, Yılmaz ile Emir'in ölümü üzerine yayımladığı başsağlığı mesajında, ''DHA'nın kıymetli iki mensubu Cem Emir ve Sebahattin Yılmaz'ı, görevlerini ifa ederken kaybetmiş olmamız, deprem nedeniyle bütün bir millet olarak yaşadığımız üzüntüyü daha da derinleştirdi'' dedi. Yılmaz ve Emir'in meslek yaşamlarında büyük başarılara imza attığını belirten Öztürk, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Meslek yaşamlarında büyük başarılara imza atan iki arkadaşımızın kaybı sadece Doğan Haber Ajansı'nın değil, hepimizin kaybıdır. Görev şehidi iki arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, DHA mensuplarının şahsında tüm basın camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.''