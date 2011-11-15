-Öztürk, yoğun bakımdan çıkarıldı İSTANBUL (A.A) - 15.11.2011 - Özel Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, yoğun bakım servisinden çıkarılarak normal servise alındı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özcan Gökçe tarafından 3 gün önce ameliyat edilen ve yoğun bakımda tutulan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öztürk'ün yoğun bakım servisinden çıkarıldığını ve normal servise alındığını belirten Prof. Dr. Gökçe, ''Sağlık durumu gayet iyi. Hafta sonuna kadar hastanede kalacak. Cumartesi günü taburcu olabilir diye düşünüyorum'' dedi. Prof. Dr. Gökçe, ameliyatın içeriği konusunda hasta hakları açısından bilgi veremeyeceğini söyledi.