T24 LogoT24 Logo
Politika

Öztürk Yılmaz ikinci kez Grup Disiplin Kurulu'na sevk edildi 

  Nursima ÖZONUR/ ANKARA (DHA) - CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu  bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın "Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak"  ile "Partinin temel ilkeleri

12 Kasım 2018 14:26

 

Nursima ÖZONUR/ ANKARA (DHA) - CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu  bugün yaptığı toplantıda; Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın \"Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak\"  ile \"Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak\" fiileri nedeniyle \"Gruptan kesin çıkarma cezası\" ile tedbirli olarak cezalandırılması önerisiyle Grup Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHACHP TBMM Grup Yönetim KuruluArdahan MilletvekiliYılmazınGrup Disiplin KurulunaKararın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24