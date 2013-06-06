Öztürk Türkdoğan: Ne Mutlu Türküm yazısı kaldırılsın

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, ilköğretim okullarında okutulan ‘Andımız'ın kaldırılmasını, dağlara yazılan ‘Ne Mutlu Türküm Diyene' yazısının silinmesini isteyince AKP’liler, adının ve soyadının içindeki ‘Türk’ sözcüğünü hatırlatarak, 'İstersen önce ismini değiştir'” dedi.

T24/ ANKARA

TBMM Çözüm Komisyonu “akil adamlar” heyeti isimlerinden İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’ı dinledi. Çözüm sürecine ilişkin yaptığı sunumda önerilerini sunan Türkdoğan, özellikle Anayasa değişikliğinin önemine dikkat çekti. Anayasa değişmeden önce atılacak bazı adımlar olduğunu vurgulayarak, “Özellikle çok dillilik ve kültürlülük güvence altına alınmalıdır” dedi. Türkdoğan, "Andımız kaldırılsın, bir Kürt çocuğu ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ demek zorunda kalmamalıdır. Yine şehirlerin girişlerinde, dağlarda tepelerde ‘Ne mutlu Türküm’ diye yazılar var. Bu yazılar kaldırılmalı. Buralara ‘Ne mutlu insanım’ yazılar yazılmalıdır” deyince AKP kanadı ile atışmalar yaşandı.

AKP’liler, adı ve soyadında yer alan ‘Türk’ kelimesini hatırlattıkları İHD Genel başkanına, “Önce sizin isim ve soyadınızdan başlamanız gerekmiyor mu?” dedi.



‘Zamanı gelince yaparız’



Öztürk Türkdoğan bu ironi karşısında “Zamanı geldiğinde onu da yaparız ben zaten Türk değilim” diye karşılık verdi. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner ise “Senin için zamanı değilse, hükümet için de zamanı gelmemiştir” cevabını verdi.