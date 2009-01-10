Öztürk: Sicilim tertemiz

Başbakan Danışmanı Kemal Öztürk, ''Hiç bir zaman 'laiklere şişe geçirmek' gibi saçma ve mantıksız fikirleri sahip olmadım. Ne Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı yaptım ne de laiklik karşıtı bir eylemde bulundum'' dedi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bazı gazetelerde hakkında çıkan haberler ve köşe yazıları nedeniyle açıklama yapmayı gerekli gördüğünü ifade etti.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanı olduktan sonra çıkan haberlerin tümünün 5 yıl aradan sonra Başbakan Danışmanı olmasıyla birlikte arşivlerden çıkarılıp tekrar haberleştirildiğini belirten Öztürk, haberlerin en önemlisinin bir mizah kitabıyla ilgili olduğunu ifade etti.

Öztürk, ''Müstear bir isimle kaleme alınan 'Bir Garip Oğlanın Hikayesi' isimli mizah kitabı hiçbir zaman yayınlanmadı, satılmadı ve piyasaya çıkmadı. Matbaadan çıktığı anda verilen toplatma kararıyla tüm kitaplara el konuldu ve imha edildi. Kitabın bazı sayfalarının fotokopileri 5 yıl önce bilinmeyen kişilerce basın yayın organlarına gönderildi ve buradan yapılan eksik ve kasıtlı alıntılarla adeta 'laiklik karşıtı' bir imaj üretilmeye çalışıldı'' dedi. Öztürk, açıklamasında şunları kaydetti:

''Kitabın içindeki hikayelerin hayali kahramanları birbirleriyle kavga ederken sarf ettikleri sözler bana ait sözlermiş gibi 5 yıl boyunca sürekli yazıldı. İnternet sitelerinde bu haberlere yeni uydurma iddialar eklendi, bugün tekzip edilemeyecek kadar çok karmaşık yalanlara dönüştü.

Hiç bir zaman 'laiklere şişe geçirmek' gibi saçma ve mantıksız fikirleri sahip olmadım. Ne Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı yaptım ne de laiklik karşıtı bir eylemde bulundum. Bu konuda tekzipte bulundum, yazılı açıklamalar yaptım. Bunlar hiç zaman dikkate alınmadı.

Hukuk sistemimiz bir suçun üzerinden 5 yıl geçtikten sonra onu sicilden silerken, bazı medya organları 16 yıl geçmesine rağmen hala beni suçlu ilan etmekten vazgeçmedi. Ancak bugün hukuk nezdinde tertemiz bir sicile sahibim.

Bunun haricinde asılsız bilgilerle dolu haberlere tek tek burada cevap vermem imkansız. Bugün yaptığım işimle ilgili her türlü eleştiriye açığım ve hataları düzeltmekten imtina etmem. Ancak insan geçmişini değiştiremez.

Anayasanın temel ilkelerine bağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ülkem ve milletime faydalı olmak için onurumla çalışıyorum.

Onlarca kez ve 5 yıl boyunca aynı şekilde tekrarlanan haberleri yeniden tekzip ettiğim için mesleğim olan gazetecilik adına üzgünüm.''

