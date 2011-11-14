-Öztürk, Erciş'te incelemelerde bulundu ERCİŞ (A.A) - 14.11.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Öztürk, Van'ın Erciş ilçesindeki Yenişehir Çadır Kent'te basın merkezini ziyaret etti. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bölgeye çalışmaya gelen basın mensupları ve Türk Kızılayı görevlileriyle sohbet eden Öztürk, depremden sonra arama kurtarma ekipleri kadar basının da başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi. İnfial yaratacak, terör örgütünün propagandası yapacak haberlerden uzak durulduğunu ifade eden Öztürk, basının hızlı haber kadar toplum hassasiyeti de göz önünde bulundurarak haber yaptığını kaydetti. Türk Kızılayı Komuta Koordinatörü Ümit Türkaslan ise çadır kentte basının ve Türk Kızılayının ortak çalışmalar yaptığını ifade etti. Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir'le de birlikte çalıştığını söyleyen Türkaslan, şunları kaydetti: ''Cem çok heyecanlı ve hareketli bir arkadaştı, çok yardımseverdi. Bir gün bir iş için penseye ihtiyaç duydum, Cem cebinden açılır kapanır bir pense çıkararak bana hediye etti. Kılıfını da vereceğini ancak bunun otelde olduğunu söyledi. Ertesi gün buluştuğumuzda bana kılıfını getirecekti. O gün otele gitti. Haber yapıp yemek yiyecekti. Ancak enkaz altında kaldı. Allah rahmet eylesin. Sebahattin Yılmaz'a da Allah rahmet eylesin.'' Kemal Öztürk, Türk Kızılayı yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Van'a gitti.