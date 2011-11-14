T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Öztürk, Erciş'te incelemelerde bulundu ERCİŞ (A.A) 

14 Kasım 2011 14:21

-Öztürk, Erciş'te incelemelerde bulundu ERCİŞ (A.A) - 14.11.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor. Öztürk, Van'ın Erciş ilçesindeki Yenişehir Çadır Kent'te basın merkezini ziyaret etti. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bölgeye çalışmaya gelen basın mensupları ve Türk Kızılayı görevlileriyle sohbet eden Öztürk, depremden sonra arama kurtarma ekipleri kadar basının da başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu söyledi. İnfial yaratacak, terör örgütünün propagandası yapacak haberlerden uzak durulduğunu ifade eden Öztürk, basının hızlı haber kadar toplum hassasiyeti de göz önünde bulundurarak haber yaptığını kaydetti. Türk Kızılayı Komuta Koordinatörü Ümit Türkaslan ise çadır kentte basının ve Türk Kızılayının ortak çalışmalar yaptığını ifade etti. Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren gazeteci Cem Emir'le de birlikte çalıştığını söyleyen Türkaslan, şunları kaydetti: ''Cem çok heyecanlı ve hareketli bir arkadaştı, çok yardımseverdi. Bir gün bir iş için penseye ihtiyaç duydum, Cem cebinden açılır kapanır bir pense çıkararak bana hediye etti. Kılıfını da vereceğini ancak bunun otelde olduğunu söyledi. Ertesi gün buluştuğumuzda bana kılıfını getirecekti. O gün otele gitti. Haber yapıp yemek yiyecekti. Ancak enkaz altında kaldı. Allah rahmet eylesin. Sebahattin Yılmaz'a da Allah rahmet eylesin.'' Kemal Öztürk, Türk Kızılayı yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Van'a gitti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24