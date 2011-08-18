-Öztürk, emekliliğini isteyenlerle görüştü ANKARA (A.A) - 18.08.2011 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk, emekli olmak isteyen AA çalışanlarıyla bir araya geldi. Anadolu Ajansında görev yapan Kumru Tulgar, Ayşegül Doğan, Nurettin Aksu, Serpil Adıkutlu, Nurcan Gökdemir, Emine Hedayatıan, Pınar Merinç, Sebahat Şenyaprak emeklililik dilekçesini verdi. AA Genel Müdürü Öztürk, emekli olmak isteyen AA çalışanlarını makamında ağırlayarak, bir süre sohbet etti. Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Ajansının çok eski gelenekleri olduğunu ve bu geleneklere saygı duyduğunu söyledi. Eski çalışanların Anadolu Ajansına önemli katkılar sağladığını ifade eden Öztürk, ''Bayrak devir teslimidir bu. Yeni gelen arkadaşlarımızın müdür olarak, müdür yardımcısı olarak yükselmesi için bazılarınızın emekli olması gerekiyordu. Sizler de bu fedakarlığı gösterdiniz. Teşekkür ediyorum'' dedi. Emekli olan çalışanların kurum aidiyetine bağlı kalmasını arzu ettiğini belirten Öztürk, ''Gazetecilik de birçok meslek gibi ölene kadar süren mesleklerdendir. AA'ya ait bir kimliğin, kavramın ölene kadar devam edeceğini düşünüyorum. Yeni bir üyesi olarak söylüyorum bunu. Çok saygın bir kurum. Sizler de bunu uzun yıllar yaşadınız. İnşallah biz de sizin gibi güzel bir şekilde bunu sonlandırırız'' diye konuştu. Öztürk, çalışanlara kuruma sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, birer hediye sundu. Emeklilik dilekçelerini veren çalışanlar da Öztürk'e teşekkür etti. Görüşmeye, AA Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, Haber Yayın Daire Başkanı Ömer Dişbudak, Haber Yayın Müdürü Cemil Kartal da katıldı.