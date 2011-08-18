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Yaşam

Öztürk: Dünyada ilk beş oluncaya kadar koşacağız ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2011 01:03

-Öztürk: Dünyada ilk beş oluncaya kadar koşacağız ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kemal Öztürk, ''Dünyanın en büyük ilk beş ajansından biri oluncaya kadar koşacağız'' dedi. AA Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar, iftarda bir araya geldi. Öztürk, AA Genel Müdürlüğündeki iftarın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en eski kurumlarından olan Anadolu Ajansında Genel Müdür olarak göreve başlamasından duyduğu onuru ve memnuniyeti dile getirdi. AA'nın çok güçlü bir kurum olduğunu vurgulayan Öztürk, bu kurumun sadece Türkiye geneline değil, yurt dışına da ekipler göndererek haberler yaptığını, bunun da önem taşıdığını söyledi. AA'nın genç, yetenekli ve hırslı bir ekipten oluştuğunu belirten Öztürk, ''Kısa sürede Anadolu Ajansının Türkiye'nin parmakla gösterilen en saygın kurumu olduğunu hep beraber yaşayacağız. Dünyanın en etkin ajanslarından biri olduğunu hep beraber göreceğiz'' dedi. Öztürk, AA'nın Türkiye'de haberciliğin gelişmesine katkı sağlayacak bir kurum olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Magazinden, seviyeleri yerlerde dolaşan gazete haberlerinden, üsluplardan bıkmış ve usanmış bir kitle var. Artık görüntü ve haber kirliliğinden neredeyse kimsenin bakmayacağı bir internet dünyası var. Hepsinde Anadolu Ajansı bir farkındalık yaratabilir, yaratacaktır da. Dünyanın en büyük ilk beş ajansından biri oluncaya kadar koşacağız. Kurumun en büyük gücü yetişmiş elemanlarıdır. Bu, birçok kurumda yok. Türkiye'de ajans haberciliği ilerlemiyor, Anadolu Ajansından başka. Çünkü zor bir şey. Dürüst yapmak, sağlam yapmak kolay bir şey değil ama bu kurum yapıyor bunu.''

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