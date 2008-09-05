Öztürk aşkını buldu

Şov dünyasının ‘Ne zaman evleneceksiniz’ sorularına en fazla maruz kalanlardan biri olan Beyaz aradığı aşkı buldu.



Evliliğe sıcak bakışı ve annesine olan düşkünlüğüyle tanınan şovmen Beyazıt Öztürk, ‘Magazin camiasından olmayan bir sevgili istiyorum’ sözünü desteklercesine yeni bir aşka başladı.



Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Beyazıt Öztürk, son günlerde manken Gamze Karaman ile yazılan haberlerini yalanlıyordu; ama kimse inanmıyordu! Bunu sebebi; Gamze'ye değil Almancı bir genç kıza aşık olmasıymış. Öğrenilene göre Beyaz, Almanya'da yaşayan, hukuk öğrencisi, 25 yaşındaki İdil adında bir Türk kızıyla aşk yaşıyormuş.



Beyaz, kışın gittiği turne sırasında İdil'le tanışmış ve şimdi her fırsatta soluğu Almanya'da alıyormuş. Aşkalrına tek engel ise genç kızın babası. İlişkilerini öğrenen doktor babanın onay vermeyip,şovmenden ayrılması için kızına baskı yaptığı öğrenildi.