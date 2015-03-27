Öztrak'tan 'emekliye çift maaş ikramiye' sözü: 2002'de AKP için buldum, yine bulurum

Emekilere yılda iki maaş ikramiye önerisi tartışılan CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, CHP’yi popülizmle suçlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 2002’de 58. Hükümetin icraatının da emeklilere seyyanen zam olduğunu hatırlattı. Öztrak “O dönemin Hazine Müsteşarı olarak benim yaptığım iş, SSK, Bağ-Kur emeklisine iktidarın yaptığı seyyanen zamların kaynağını bulmaktı” dedi.

Hürriyet'tin ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam'a konuşan Öztrak, “Başbakan Davutoğlu emekliye taahhüt ettiğimiz iki ikramiyeye karşı çıkarken; biz 90’lı yıllarda popülist politikalara tevessül etmedik diyor. Emekliye 2 ikramiye popülizm değildir, emeklinin bu ekonomide geçmişteki büyümeden alamadığı hakkını, payını almasıdır” dedi.

Her iktidarın iş başına geldiğinde emeklinin durumunu imkanlar dahilinde rahatlatmaya çalıştığını, Davutoğlu’nun 2002 yılında 58. Hükümetin ilk icraatının ne olduğunu bilmediğini kaydeden Öztrak, şunları söyledi:

“Ben kendisine hatırlatayım. Çünkü o dönemin Hazine Müsteşarı olarak benim yaptığım iş, SSK, Bağ-Kur emeklisine iktidarın yaptığı seyyanen zamların kaynağını bulmaktı. AKP’nin ilk döneminde yaptığı seyyanen zam ile SSK emekli aylığında yüzde 30, SSK Tarım aylığında yüzde 35, Bağ-Kur aylığında yüzde 70, Bağ-Kur tarım aylığında yüzde 152 artış sağlandı. Başbakan Davutoğlu dönemin Başbakanı Sayın Abdullah Gül’e telefon açıp sorabilir”

‘23 milyarlık yük saltanatın yanında bir şey değil’

“Ben o gün emekliye yapılan bu zamların kaynağını nasıl bulduysam, bugün de emekliye dini bayramlarda yapılacak iki ikramiyenin kaynağını bulurum” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, emekliye verilecek 2 ikramiyenin maliyetinin 23 milyar TL civarında olduğunu, bunun toplam kamunun faiz dışı harcamaları içinde yüzde 3,5’luk bir paya denk geldiğini belirterek “Eğer ben toplam kamu harcamaları içinde emekli için yüzde 3,5’luk bir manevra alanına, harcamalar arasında kaydırma yapma imkanına sahip değilsem, demek ki kamu maliyesinde, dengelerinde görünmeyen büyük sıkıntılar var” dedi.

Türkiye’de kamu harcamalarının ne kadar verimsiz kullanıldığını bildiklerini, “Kaçak Sarayın bu konuda en büyük simge olduğunu” kaydeden Öztrak, “Bugün Ankara’da Eskişehir yoluna bir çıkın, kamu kuruluşları, Bakanlıklar kendilerine saraylar, köşkler dikti. Kamudaki araç saltanatı artık dillere destan. Milyonlarca dolara mal olan özel uçak filolarını herkes görüyor. Kendilerine her türlü saltanatı hak gören Davutoğlu’nun bugün çıkıp da emekliye 2 ikramiye verilemez demesi, vicdan sahibi hiç kimse tarafından kabul edilmez” dedi.

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