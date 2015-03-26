Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na: Telaşlanma, emeklilere ikramiyeyi yandaştan, saraydan kısıp vereceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu mesajında, "Davutoğlu bayramlarda emekliye bir maaş ikramiye verilecek diye telaşlandı! Evet, senin yandaşa, saraya akıttığın parayı emekliye vereceğim. Davutoğlu'nun muhalefete hazırlanması normal. Çünkü CHP ile kaynakların emeklinin, emekçinin, halkın yararına kullanacağı günler çok yakın!" dedi.

Davutoğlu bayramlarda emekliye bir maaş ikramiye verilecek diye telaşlandı! Evet, senin yandaşa, saraya akıttığın parayı emekliye vereceğim. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 25 Mart 2015