-Öztrak: Zamlar devalüasyonun sonucu ANKARA (A.A) - 02.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ''IMF talimatıyla yapılan bu zamlar olağanüstü yüksek cari açığın neden olduğu devalüasyonun sonucudur'' dedi. Öztrak, elektriğe ve doğalgaza yapılan zamlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu zamlarla hükümetin, cari açığın faturasını halka kestiğini iddia etti. Son zamların dar gelirli vatandaşın belini bükeceğini belirten Öztrak, şunları kaydetti: ''Seçim öncesinde vatandaşın geliri ile umutları arasındaki uçurumu sıcak parayla finanse edilen tüketici kredilerine yüklenerek kapatan ve sahte cennet yaratan hükümet, bunun sonucunda ortaya çıkan cari açığı görmezden geldi. Hükümet yetkililerinin bu zamlara küresel krizi ve uluslararası enerji fiyatlarını, Rusya’dan alınan gazın pahalı olmasını gerekçe göstermesi kendi kötü yönetimini gizleme çabasından başka bir şey değil. Hükümetin ekonomiyi artık IMF olmadan yönettiği de doğru değil. Geçtiğimiz ay Washington'a giden ekonomi yönetimi oradan aldığı talimatla enerji fiyatlarını artırmaya başladı. Bu talimat, heyet ABD'de iken IMF tarafından yayımlanan 4. Madde Gözden Geçirmesinin sonuçlandığına dair bildirinin 20. paragrafında da yer aldı. IMF talimatıyla yapılan bu zamlar olağanüstü yüksek cari açığın neden olduğu devalüasyonun sonucudur. Bu zamlar gelirinin üçte birinden fazlasını konut giderlerine harcayan toplumun en yoksul kesimlerini etkileyecek. Anadolu'da akşamları kaloriferlerin yanmaya başladığı günlerde gelen bu insafsız zamlar derhal geri alınmalıdır. Ülkenin sorunları karşısında ülkeden kaçıp kendini sınır dışına atan, son bir aydır sürekli yurt dışında gezen Erdoğan'ın hatalarının faturası bu zamlarla halka ödettirilmek isteniyor.''