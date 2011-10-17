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Politika

Öztrak: Zam uygulamalarını protesto ediyoruz TEKİRDAĞ (A.A)

17 Ekim 2011 00:42

-Öztrak: Zam uygulamalarını protesto ediyoruz TEKİRDAĞ (A.A) - 16.10.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, zam uygulamalarını protesto ettiklerini bildirdi.  Öztrak, Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'ndeki danışma toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin son dönemlerde yapılan zamların güncelleme söylemleriyle alay konusu olduğunu ileri sürdü.  Öztrak, şöyle dedi: ''Başbakan, seçimden önce, 'CHP iktidar olursa ülkede devalüasyon olur' demişti. Bugün baktığımızda AK Parti iktidarında, yüzde 20 devalüasyon görünüyor. Zamlarla faizlerle halk karşı karşıya. Hükümet yetkilileri, zam yerine güncelleme kelimesini kullanıyor. 5,5milyarlık bir güncelleme olur mu? Bu, düpedüz halkla alay etmektir.  Yapılan zamları eleştirenlere Başbakan, 'Sigarayı bırakın, alkolü de azaltın' diyor. Bunlar, ellerinden gelse her sıkıştıklarında faturayı halka keserler. Bu zamları ve yapılan uygulamaları şiddetle kınıyoruz.'' CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü de Ergene Nehri'ndeki kirlik ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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