-ÖZTRAK: ''REFERANDUM PAKETİ BİR DAYATMA'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - CHP Genel Saymanı Faik Öztrak, ''Referandum paketi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gördüğümüz meclis çoğunluğuna acımasızca dayanan, hiçbir uzlaşma aramayan bir dayatmadır'' dedi. Yazılı bir açıklama yapan Faik Öztrak, hükümetin anayasa değişikliğinde ''samimiyetsiz'' olduğunu öne sürdü. Anayasa değişikliğinde 12 Eylül darbecilerinin yargılanmasının söz konusu olmadığını ifade eden Öztrak, ''Diyorlar ki, 'yapılan yapanın yanına kar kalmayacak'. Ama ondan sonra devam ediyorlar 'devri sabık yaratmayacağız'. Bu yapılanla 12 Eylül'de insan hakları ihlalleri yapanlardan hesap sormak mümkün değildir'' dedi. Öztrak, açıklamasında şu görüşlerini ifade etti: ''Önümüze getirilen referandum paketi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gördüğümüz meclis çoğunluğuna acımasızca dayanan, hiçbir uzlaşma aramayan bir dayatmadır. '20 maddenin hepsine beğen beğenme ya evet, ya hayır de', Hükümet Mecliste de aynı şeyi yaptı, halka da aynı dayatma yapılıyor. Ama bizim halkımız dayatmalara boyun eğmez, gününü zamanını bekler, gerektiğinde cevabını verir. Bu referandumda da hükümete hak ettiği cevabı verecektir.''