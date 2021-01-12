Öztrak: İsveçli ortağın Turkcell'deki hissesi 530 milyon ederken Ziraat Bankası yüzde 13.8 hisse için nasıl 1.6 milyar dolar krediyi verdi?

Ziraat Bankası’nın Turkcell’in eski patronu Mehmet Emin Karamehmet’in Virgin Adaları’ndaki şirketine verdiği 1.6 milyar dolarlık krediyle ilgili tartışmalar sürüyor. Turkcell dün bir açıklama yaparak Ziraat Bankası’nın verdiği krediyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını belirtmişti. Bu açıklama, kredinin kime, hangi teminatlarla verildiği ve Ziraat Bankası’nın Ekim ayında gerçekleştiğini açıkladığı ödemenin kim tarafından yapıldığı sorusunu getirdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ziraat Bankası’nın krediyi Turkcell’in yüzde 13,8 hissesine karşılık verdiğini belirterek, “Aynı Turkcell’in yüzde 24 hissesini, Varlık Fonu 530 milyon dolara satın aldı. Arada dağlar var. Ziraat’in Genel Müdürü neden hâlâ Turkcell yönetiminde?” diye sordu.

Ziraat Bankası’nın yaptığı açıklamanın beraberinde yeni sorular getirdiğini belirten Öztrak şunları söyledi:

“2014 yılında verilen, 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli, 1 milyar 637 milyon dolarlık kredi için, 2020’nin Mart ayına kadar, doğru dürüst bir ödeme yapılmadığını Sayıştay söylüyordu. Ziraat Bankası ise bu kredinin Turkcell’in Varlık Fonuna geçtiği Ekim 2020’de tahsil edildiğini açıkladı. Yani Ziraat Bankası, 6 yıldır tahsil edemediği kredi alacağını, Şirket Varlık Fonu’na geçince birden bire tahsil etmiş. Ancak Varlık Fonu’nca devralınan hissenin İsveçli yabancı firmaya ait yüzde 24’lük pay olduğunu biliyoruz. Bunun için İsveçli firmaya ödenen tutar 530 milyon dolar. Böylece Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell’deki toplam payı yüzde 26’ya çıkmış. Ziraat Bankası’na, 1 milyar 637 milyon dolarlık kredi karşılığında, teminat olarak verilen Turkcell hisse payı ise yüzde 13,8. Şimdi İsveç firmasının elindeki yüzde 24 Turkcell hissesi ancak 530 milyon dolar ederken, Ziraat Bankası’ndaki; Yüzde 13,8 hissenin değeri nasıl 1 milyar 637 milyon dolar ediyor?”

İsveçli firmaya yapılan öremeyle Ziraat Bankası’nın teminata esas aldığı değerleme arasında dağlar kadar olduğuna dikkat çeken Öztrak, “Hisselerin fiyatlamasında bu kadar fark normal değil. Ya yüzde 24’lük pay için ödenen 530 milyon dolar çok ucuz. Ya da Ziraat Bankası krediyi verirken, teminata aldığı payların değeri çok şişirilmiş” dedi.

Ziraat Bankası genel müdürü neden hâlâ Turkcell yönetim kurulunda?

Varlık Fonu’ndaki hisselerin toplamına da dikkat çeken Öztrak şunları söyledi:

“İsveç firmasından gelen pay yüzde 24. Ziraat Bankası’ndaki teminattaki pay da yüzde 13,8. Varlık Fonu’nun Turkcell’deki hissesi ise yüzde 26. Nasreddin Hoca fıkrası gibi… Kedi buradaysa ciğer nerede, Ciğer buradaysa kedi nerede? Bu durumda bankada teminata alınan hisselerin sahipliği, Varlık Fonu’na geçmemiş. Ziraat Bankası, ‘1 milyar 637 milyon dolarlık borç kapatıldı’ diyor. Kredi borcu ödendiyse kim, nasıl bu borcu ödedi? Borç ödendiyse teminata alınan paylar üzerindeki rehin kalktı mı? Ziraat Bankasına borç ödendiyse, Bu bankanın genel müdürü Turkcell Yönetim Kurulunda hala neden görev alıyor? Yine aynı Genel Müdür’ün Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulunda da bulunması bir tesadüf mü?”