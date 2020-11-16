Öztrak: Ağızları 'hukuk reformu' derken, 'Ya Kanal ya İstanbul' dediği için İBB Başkanımıza soruşturma başlatan kim?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz" açıklamalarına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatılmasıyla yanıt verdi. Öztrak, "Ağızları 'Hukuk reformu' derken; 'Ya Kanal Ya İstanbul' dediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında inceleme başlatan kim? Saray Hükümeti" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak, hükümetin ABD seçimlerinin ardından ekonomi ve hukuk reformlarından bahsetmeye başladığını söyledi. Öztrak, "18 yılda bu ülkede hukuk diye bir şey bırakmayan tek adam vesayet rejimini getiren kadroların aklına birden bire; ekonomide, hukukta ve demokraside seferberlik ilan etmek geldi" diye konuştu.

Öztrak, şunları söyledi:

"Hak bilmez, hukuk dinlemez, adaletten anlamaz Saray yönetimi önce Merkez Bankası’nın kasasını tamtakır etti, ABD seçimlerinin ardından da, Atlantik ötesinden esen yeni rüzgârlara göre değişmeye, 'Ekonomi ve hukuk reformlarından' bahsetmeye başladı. 18 yılda bu ülkede hukuk diye bir şey bırakmayan tek adam vesayet rejimini getiren kadroların aklına birden bire; ekonomide, hukukta ve demokraside seferberlik ilan etmek geldi.

Zaten bunların söyledikleri ile yaptıkları da birbirini tutmuyor. Millet iradesini temsil eden milletvekillerini, Meclis dokunulmazlığını kaldırmadan yargılatan, Meclisin hukukunu yargıya çiğneten kim? Saray Hükümeti…Yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi’nin 'Bu hukuksuzluğu düzeltin' diyen kararlarını uygulamazken emirleri altındaki adalet cellatları hukuku katlederken HSK’yı dahi toplamayan kim? Saray Hükümeti...Kendilerini eleştiren vatandaşlarımızın evine polis baskını yaptıran kim? Saray Hükümeti… Sarayın pergoleci İletişim Başkanının pergolesini haber yaptı diye Cumhuriyet gazetesinin reklamlarını kestiren kim? Saray Hükümeti…Partimizin, Saray sosyetesinin birçok yerden maaş almasına karşı çıkan, emekçilerimizin kıdem tazminatına sahip çıkan kitapçıklarını toplatan kim? Saray Hükümeti…Ağızları 'Hukuk reformu' derken; 'Ya Kanal Ya İstanbul' dediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız hakkında inceleme başlatan kim? Saray Hükümeti…" (ANKA)

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