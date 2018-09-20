Öztiryaki: Mutfak sektörünün ihracatı ilk 8 ayda 3 milyar dolara yaklaştı

ANKARA (DHA) - Zuchex Fuarı’nı değerlendiren İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, \"Uluslararası pazarlarda karşılaştığımız siyasi ve ekonomik olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırmaya, firmalarımıza yeni pazarlar açmaya devam ediyoruz\" dedi.

13-16 Eylül tarihleri arasında Beylikdüzü TÜYAP\'ta gerçekleştirilen Zuchex Züccaciye, Ev Eşyaları, Dekoratif Ürünler ve Elektrikli Ev Gereçleri Fuarında, yerli ve yabancı 550 katılımcı firma 11 salonda 120 bin metrekare alanda ürünlerini sergiledi. 100’e yakın ülkeden 29 bin ziyaretçi fuara katıldı. Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti programı kapsamında Bahreyn, Kosova, Karadağ, Malezya ve Yunanistan’dan firmalar ile ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, 2018 Ocak - Ağustos döneminde sektör ihracatının bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 9,25 artarak 2,98 milyar dolar olarak gerçekleştiği söyledi. Öztiryaki, Ağustos ayında mutfak ihracatının bu yıla has bir neden olan 9 günlük bayram tatili nedeni ile bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 azaldığını fakat istatistiklerin Eylül ayında durumun fazlasıyla telafi edileceğini gösterdiğini söyledi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründe 2017 yılını yüzde 13.9\'luk artışla 6.9 milyar dolar ihracat ile kapattıklarını kaydeden Öztiryaki, 2018 Ocak – Ağustos döneminde ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 Dolar bazında yüzde 13,5 de miktar bazında ihracat artışı yakalandığını, bu yılın yüzde 25 gibi, Türkiye ihracat artışının oldukça üzerinde bir artış ile kapatılacağını ifade etti.

\"Rekabet gücünü artırmaya çabalarken, sektör vergi ve korunma önlemi ile mücadele ediyor\"

Dünya mutfak sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2\'lik pay alarak 10. sırada yer aldıklarını söyleyen Öztiryaki, \"Mutfak ve Endüstriyel Mutfak sektörlerinde rekabet gücümüzü artırmak için tasarımdan, pazarlamaya her alanda sektörümüzü destekliyoruz. Biliyorsunuz 15 yıldır sanayici ve tasarımcıyı buluşturan etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu alanda en tecrübeli Birliklerden biriyiz. Endüstriyel Mutfak sektöründe 46 firmamızla bir URGE projesi yürütüyoruz. Bu projemiz kapsamında Güney Afrika, İngiltere, Fas ticaret heyetlerinin ardından, geçtiğimiz hafta 17 firmamızın katılımıyla çok başarılı bir Şili ve Meksika Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. İş görüşmelerinden edindiğimiz izlenim yüksek bir ihracat potansiyeline işaret ediyor. Kasım ayında da 5. Heyetimizi Fransa’nın Paris ve Lyon şehirlerine gerçekleştireceğiz. Mutfak Sektörüne yönelik olarak da 3. URGE projemizi önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz. Zücder ile işbirliği ile projemize 40’ın üzerinde bir firma katılımı bekliyoruz. Başvurular kısa süre içine sonlanacak. İlgilenen üyelerimizi projemize katılmaya davet ediyoruz.” dedi.

Öztiryaki; \"Bir taraftan rekabetçiliğin geliştirilmesi için çabalanırken, diğer taraftan sektörün temel girdilerinden olan yassı çelik sac ve paslanmaz çelik sac gibi girdilere ülkemizde getirilen ilave gümrük vergileri ve süregelen korunma önlemi soruşturmaları rekabeti olumsuz etkiliyor. Bir sektör korunmaya çalışılırken diğer sektörlerin mağdur edilmemesi gerekiyor, korunma önlemi alınacaksa bunun bütüncül bir yaklaşım içinde yapılmasını temenni ediyoruz\" diye konuştu.