Özpetek'ten 'Her şeye rağmen paskalya'

İtalya'nın L'Aquila ve civar beldelerde yaşanan şiddetli depremle ilgili olarak ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in hazırladığı 'Her şeye rağmen paskalya' başlıklı videosu, ülkenin önde gelen günlük gazetelerinden La Repubblica'nın internet sitesinde yayımlandı.



İtalya'nın L'Aquila ve civar beldelerde yaşanan şiddetli depremle ilgili olarak ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in hazırladığı video, ülkenin önde gelen günlük gazetelerinden La Repubblica'nın internet sitesinde yayımlandı.



La Repubblica'nın L'Aquila'daki depremin ardından "Registi tra le macerie" (Yıkıntılar arasında yönetmenler) başlığıyla gerçekleştirdiği projede Özpetek de yer alırken, Özpetek'in videosu internette "La Repubblica Radio TV" logosuyla yer aldı.



F. Özpetek'in 4 dakika 36 saniyelik videosu "Nonostante tutto è Pasqua" (Her şeye rağmen paskalya) başlığını taşıyor.



Özpetek'in L'Aquila'daki depremde yaşamını yitiren 22 yaşındaki genç sanatçı Alessandra Cora'ya ithaf ettiği video, "http://tv.repubblica.it/dossier/terremoto-in-abruzzo/nonostante-tutto-e-pasqua/31625video" adresinden izlenebiliyor.



Video, 8 Ocak 1986 Capri adası doğumlu Cora'nın verdiği bir konser ile L'Aquila'da 6 Nisan 2009 tarihinde meydana gelen depremden çekilen yıkım görüntülerinin harmanlanmasından oluşuyor.



La Repubblica'nın Özpetek'in çalışmasının yanı sıra İtalyan yönetmenlere hazırlattığı deprem videoları arasında, Mimmo Calopresti'nin "Perfect Day" (Mükemmel Gün), Michele Placido'nun "Le Mani di Osmai" (Osmai'in elleri) ve Paolo Sorrentino'nun "L'assegnazione delle tende" (Çadırların teslimi) adlı çalışmaları da yer alıyor.

