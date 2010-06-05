Özpetek'e Hollywood ünlülerinden tebrik yağdı

T24 - Los Angeles Film Festivali'nin açılışında, ''Serseri Mayınlar'' adlı son filmi gösterilen Türk yönetmen Ferzan Özpetek'e, Madonna, John Travolta, Andy Garcia gibi ünlülerden tebrik yağdı.





Özpetek'in İtalya'daki basın ofisinden yapılan açıklamada, 4 Haziran akşamı gösterilen filmin, gerek Hollywood yıldızları gerekse Amerikalı gazeteciler tarafından çok beğenildiği belirtildi.





Özpetek, Los Angeles'da gördüğü büyük ilgiyle ilgili olarak, ''İtiraf etmeliyim ki, yaşadığım bu yeni tecrübeden çok büyük bir heyecan duyuyorum. Geçtiğimiz haftalarda New York'taki Tribeca Film Festivali'ndeki ilgi beni zaten şaşırtmıştı. Amerikan seyircisinden ilk defa bu kadar güçlü bir yakınlık ve heyecan hissettim'' açıklamasında bulundu.





''Serseri Mayınlar'', Los Angeles Film Festivali'nde yarışma dışı olarak gösterilirken, davetli olarak Los Angeles'da bulunan Özpetek'in, İtalyan Kültür Enstitüsü'nde ve üniversitelerde farklı etkinliklere katılacağı duyuruldu.