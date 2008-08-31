Özpetek, ayakta alkışlandı

Özpetek son filmi "Mükemmel Bir Gün"ün Venedik Film Festivali'ndeki gösterimi Cumartesi akşamı yapıldı. Katılımcıların filme ve Özpetek'e ilgisi yoğun oldu. Seyirciler Özpetek'i 15 dakika boyunca ayakta alkışladı.



Yönetmen Ferzan Özpetek, kendisiyle ilgili Türk olmadığı yönünde yapılan haberlere şaşırdığını söyledi, "Türk olmaktan gururluyum" dedi.



"Mükemmel Bir Gün" İtalyan yazar Melania Mazzucco'nun aynı adlı romanından uyarlanmış, filmde yine Sezen Aksu şarkıları var.



Özpetek, kendisiyle ilgili ortaya atılan "Türk değil" haberlerine de tepkili.



"Mükemmel Bir Gün" haftaya İtalya'da ekim sonunda Türkiye'de gösterime girecek, Altın Portakal'ın da açılış filmi olarak 10 Ekim'de Antalya'da gösterilecek.



Venedik'te ayrıca Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta"dan sonraki filmi "Süt" de yarışıyor.