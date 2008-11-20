Ozonpunktur yöntemiyle bir ayda 7 kilo verin

'Diyetisyenle verilen kilolar ikiye katlanarak geri döner'

Mucize (!) kapsüller işe yaramıyor

Kilo sorunu olanlar için son derece etkili bir yöntem olan ozonpunktur uygulamasında, ozon gazının akupunktur meridyen hatları boyunca cilt altına enjeksiyonu yapılmakta ozonun doymamış yağ asitleriyle etkileşimine bağlı olarak da hücre dokusunda yağların parçalanması sağlanmaktadır.Bugün gazetesinde yayımlanan habere göre, ozonpunkturda ozon gazı akupunktur noktalarından geniş bir alana yayılarak metabolizmayı hızlandırıyor ve enerji yayılımını artırıyor. Bu yöntemle kilo vermek oldukça kolaylaşmış olurken diğer akupunktur uygulamalarından farklı bir özelliği olan lipoliz (yağ parçalama) özelliğiyle bölgesel incelmede sağlanmış oluyor. Ozonpunktur, ayda 7 kiloya kadar incelme sağlıyor.Ozonpunktur uygulaması ozon tedavisi ile akupunktur tedavisinin kombine yöntemi olan yeni ve oldukça etkili bir uygulamadır. Akupunktur tedavisinde kullanılan 12 çift meridyen vardır, akupunktur noktaları bu meridyenler üzerinde yerleşmektedir. Akupunkturda chi diye adlandırılan enerji bu meridyenlerdeki noktalar arasında akmaktadır.Ozon tedavisi ile bu akupunktur noktalarının uyarılması meridyenler arası enerji akışına ek bir ivme kazandırır. Ayrıca ozon tedavisinin hemoglobinin ozon uygulanan alanlardaki hücrelere daha fazla oksijen bıraktığı bilinmektedir. Dolayısıyla akupunktur noktalarının bulunduğu bölgedeki hücreler bu nedenle daha fazla oksijen sunumuna maruz kalacaklardır. Daha iyi oksijenlenen akupunktur noktalarındaki hücreler daha güçlü olarak uyarılacağından bu da tedavinin ve uyarının etkisini artıracaktır.Ozonpunktur tedavisi ile zayıflama amaçlı uygulamalarda metabolizma canlandırıcı, vücut güçlendirici ve beyin endorfin salınımı artırıcı kazanımlar elde etmek mümkün olabilmektedir. Ozonpunktur tedavisi tek başına veya diğer ozon ve akupunktur tedavileriyle kombine olarak ağrı tedavileri, romatizmal hastalıklar gruplarında oldukça olumlu neticeler vermektedir.Kanser savaşçısı bir antioksidan olarak görülen üzüm çekirdeği, zeytin yaprağı ve nane yeşil çayla birlikte tüketilince zayıflatıyor. Brisbane Queensland Üniversitesi'nden Lindsay Brown yeşil çay, üzüm çekirdeği, zeytin yaprağı ve naneden oluşan karışımını tansiyona iyi geldiğini ve şekeri düşürdüğünü belirtti. Brown yapılan araştırmalarda günde üç fincan çay içen kişilerin fast food tarzı yiyecekleri tüketmelerine rağmen kilo verdiklerini gözlemlediklerini söyledi.Laboratuvar ortamında iki gruba ayrılan farelerden birinci gruba 20 gün boyunca yeşil çay karışımı verildi. Fareler normal beslenmelerine devam ederken ikinci gruba ise çay verilmedi. Aynı tarzda beslenen farelerden yeşil çay karışımını tüketen grubun kilo verdiği gözlemlendi. Uzmanlar birçok insanın sağlığını tehdit eden zayıflama hapları kullanmak yerine çok ucuza mal olan yeşil çay karışımının tüketilmesinin kalbe de iyi geldiğini belirtti.