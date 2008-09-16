Ozon tabakasındaki delik büyüyor

Ozon 2075'te ancak kapanır

Antarktika üzerinde ozon tabakasındaki delik, bu yıl geçen yılkinden daha büyük biçimde belirdi. BM kuruluşu Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), ozon tabakasındaki deliğin, şimdiden 2007'deki boyutlarını aştığını ve birkaç hafta daha büyüyeceğini açıkladı.Antarktika üzerindeki ozon tabakasında her yıl beliren boşluk, normalde yaklaşık Kuzey Amerika boyutlarına kadar genişliyor. Ozon deliği, eylül sonu ya da Ekim başında en büyük haline ulaşıyor.WMO'dan yapılan açıklamada, bu yıl koruyucu ozon tabakasındaki deliğin son birkaç hafta içinde hızlı biçimde genişlediği ve şu anda 2007'deki en büyük sınırını geçtiği belirtildi. Açıklamada, ozondaki boşluğun hala büyümeye devam etmesi nedeniyle bu yılki son sınırının ne kadar olacağını belirlemenin güç olduğu kaydedildi.Ozon tabakasındaki deliğin, 13 Eylül 2008'de 27 milyon kilometrekare büyüklüğe ulaştığı, geçen sene ise en geniş halinin 25 milyon kilometrekare olduğu belirtiliyor.