Özok: Fener, bakanın psikolojisini bozmuş

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok, Deniz Feneri davasıyla ilgili Bakan Şahin’e sert yanıt verdi.



Bakan Şahin’in ‘Barolar Birliği Başkanı Sayın Özok, savcılarımızı eleştireceği yerde bu avukatlarla ilgili ne yapıyor?’ sözlerini hayretle karşıladığını belirten Türkiye Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok “Kendisi de avukat olarak Barolar Birliği’nin neler yaptığını çok iyi bilen birisidir. Türkiye Barolar Birliği’nin re’sen soruşturma başlatma yetkisi yoktur. Hangi duygularla hangi psikolojiyle bunu söyledi bilemiyorum. Ancak üzerinde Deniz Feneri gibi birçok yolsuzluğu ortaya çıkaracak baskının altında olduğunu sanıyorum.” dedi.



Özok, NTV canlı yanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ben avukat olan bir bakandan bu sözleri duymaya hayret ettim. Kendisi de avukat olarak Barolar Birliği’nin neler yaptığını çok iyi bilen biridir. Çünkü kendisi de bu konuda Barolar Birliği’yle muhatap olmuş geçmişte. Türkiye Barolar Birliğinin re’sen soruşturma başlatma yetkisi yoktur. Sadece kendisine barolardan gelen bu tür ilgili olaylara bakar.



‘Avukatlara neden bu kadar sert?’



Adalet Bakanı çok iyi bilecektir; Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bu konularda re’sen soruşturma başlatmaya yetkilidir. Yine sayın bakan yargı mensupları olarak hakimleri ve savcıları saydı ve avukatları dışarda bir kısım gibi kabul etti. Bunu da çok üzülerek izledim. Bakanın neden avukatlara karşı bu kadar sert konuşması gerektiğini doğrusu anlayamadım. Benim bütün beyanatlarım ortadadır. Hiç bir yargıcı, hiç bir savcıyı doğrudan isim olarak ya da kurum olarak ben ya da Türkiye Barolar Birliği hedef almamıştır.

Şahin: TBB avukatlar için ne yaptı



Deniz Feneri baskısı



Eğer burada kast ettiği Ergenekon davasını yürüten sayın Zekeriya Öz’le ilgiliyse o konuda herhalde sayın bakan yanlış bilgi sahibi olmuş. Ben götürülen soruşturmanın hukuka uygun olmadığını söylüyorum. Dün de söyledim, bugün de söylerim, yarın da söyleyeceğim. O nedenle bu konuda değerlendirme ve tespitlerinden dolayı gerçekten hayret ettim. Kaldı ki bu işleri çok iyi bilen bir avukattır kendisi. Hangi duygularla hangi psikolojiyle bunu söyledi bilemiyorum ama üzerinde hem yerel seçimler hem de Deniz Feneri gibi Türkiye’de bir çok yolsuzluğu ortaya çıkaracak baskının altında olduğunu sanıyorum. Çünkü durup dururken kalkıp yargıçlara savcılara çatıyor. ‘Niye işlerine bakmıyorlar?’ demesini başka türlü tanımlamam mümkün değildir.



Barolar Birliği hiç kimseye karşı bir ayrıcalık yapmamıştır. Bize intikal eden her konuda bunun aksini ispat etsin, her yerde bunu tartışmaya hazırım. Türkiye Barolar Birliği, tarafsız, objektif, yansız bir yönetimi yürütme ve yaşatma iddiasındadır. Kendi sıkıntılarını başkalarına fatura etmesinler. Herkes kendi işini iyi yapsın, biz iddialıyız. Bir süre önce Adalet Bakanlığı’ndan müfettişler geldi. 15-20 gün Barolar Birliği’ni teftiş ett. Bir tane bizim hakkımızda şu ya da bu şekilde ‘ihmal edildi’ diye bir şey varsa sayın bakanın bu söylediklerinin hepsini kabul edeceğim. Yanlış bir beyandır talihsiz bir beyandır.



Bakan Şahin’in Ergenekon’da bilgilerin avukatlar vasıtasıyla sızdığına katılıyor musunuz?

Avukat da sızdırır, Yazı İşleri Müdürü de sızdırır, başkası da sızdırır. Ben kimsenin burada avukatlığını yapmıyorum. Avukat arkadaşımız da bizim yanımızda aynı muameleyi görür, başka birisi de aynı muameleyi görür. Biz asla ve asla bir meslek taassubuyla avukatları korumuş değiliz. Buradan sayın bakanın bir takım savcıları koruduğu sonucu çıkıyor ki; ben asla böyle bir şeyi aklımın kenarından dahi geçirmem.



