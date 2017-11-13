Özoğuz SPD genel başkan yardımcılığını bırakıyor

Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, 24 Eylül'de Almanya'da yapılan parlamento seçimlerinde ağır bir yenilgi alan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Aralık ayında yapılacak parti kongresinde genel başkan yardımcılığı görevine yeniden aday olmayacağını duyurdu. Özoğuz, ancak bu görevin yine bir kadın tarafından yürütülmesi için çabalayacağını bildirdi. Özoğuz, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada "Ülkenin güneyinde partimizin yeniden güç kazanmasını sağmak için Natascha Kohnen'a yer açmak üzere parti genel başkan yardımcılığına yeniden aday olmamaya karar verdim" diye konuştu.

2018 yılında Bavyera eyaletinde yapılacak parlamento seçimlerinde, SPD'yi eyaletin genel başkanlığını yürüten Natascha Kohnen temsil edecek.

Hamburglu politikacı Özoğuz, gelecekte de SPD'nin yönetim kadrosunda yer almak istediğini ve bu nedenle parti yönetim kurulu üyeliğine aday olacağını duyurdu. Özoğuz yeni görevlerinde de göç ve uyum konularında çalışmalar yapmaya devam etmek istediğini kaydetti.

Özoğuz, "Partimizde güçlü kadınlar için daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu. Daha öncesinde de Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Başbakanı Manuela Schwesig, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte SPD Genel Başkanı Martin Schulz'a partide kadınların ağırlığının daha fazla artırılması için çağrıda bulunmuştu.

2011 yılından bu yana Sosyal Demokrat Parti'nin altı genel başkan yardımcısından biri olan Aydan Özoğuz, 2013 yılından bu yana da Angela Merkel başbakanlığında kurulan büyük koalisyon (CDU/CSU/SPD) hükümetinde Federal Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev alıyor.

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dpa, BD/ÖA