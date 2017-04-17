Özoğuz: Almanyalı Türkler toptan eleştirilmemeli

Almanya'nın Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Saarbrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin Türkiye'deki referandumda verdikleri oy nedeniyle toptan eleştirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Özoğuz, burada yaşayan Almanyalı Türklerin yaklaşık yüzde 14'ünün 'Evet' oyu kullandığını belirterek "Bu çoğunluk değil. Bunun dikkate alınması gerekir" dedi. Özoğuz birçok Türkiye kökenlinin oy kullanmadığını hatırlattı.

Göçmen kökenliler arasındaki ulusalcıların takındığı tavrın Almanyalı Türklere özgü olmadığını, başka ülkelerde de göçmenler arasında ulusalcı grupların bulunduğunu söyleyen Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı, bu konuyla ilgili yapılan tartışmalarda ölçülü olunması gerektiğini belirtti. Özoğuz, "Bu durum sert bir biçimde eleştirilebilir ancak sürekli olarak bu insanlar sanki başka gezegenden gelmiş gibi yapılamaz" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri'nin Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki talebini reddeden Özoğuz, "Henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, böylesine taleplerde bulunulması hem gerçekçi değil hem de erken" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınanacak yetkiler ile ne yapacağının beklenmesi gerektiğini söyleyen Özoğuz, "Burada önemli olan, bundan sonra nelerin olup biteceğidir. İdam cezasının yürürlüğe konulması açık bir biçimde kırmızı çizgidir" dedi.

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