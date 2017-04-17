T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Özoğuz: Almanyalı Türkler toptan eleştirilmemeli

Almanya'nın Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, anayasa referandumundaki tercihleri nedeniyle Almanyalı Türklerin toptan eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

17 Nisan 2017 23:19

Almanya'nın Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Saarbrücker Zeitung'a yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin Türkiye'deki referandumda verdikleri oy nedeniyle toptan eleştirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Özoğuz, burada yaşayan Almanyalı Türklerin yaklaşık yüzde 14'ünün 'Evet' oyu kullandığını belirterek "Bu çoğunluk değil. Bunun dikkate alınması gerekir" dedi. Özoğuz birçok Türkiye kökenlinin oy kullanmadığını hatırlattı.

Göçmen kökenliler arasındaki ulusalcıların takındığı tavrın Almanyalı Türklere özgü olmadığını, başka ülkelerde de göçmenler arasında ulusalcı grupların bulunduğunu söyleyen Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı, bu konuyla ilgili yapılan tartışmalarda ölçülü olunması gerektiğini belirtti. Özoğuz, "Bu durum sert bir biçimde eleştirilebilir ancak sürekli olarak bu insanlar sanki başka gezegenden gelmiş gibi yapılamaz" dedi.

Hristiyan Birlik Partileri'nin Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin durdurulması yönündeki talebini reddeden Özoğuz, "Henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, böylesine taleplerde bulunulması hem gerçekçi değil hem de erken" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine tanınanacak yetkiler ile ne yapacağının beklenmesi gerektiğini söyleyen Özoğuz, "Burada önemli olan, bundan sonra nelerin olup biteceğidir. İdam cezasının yürürlüğe konulması açık bir biçimde kırmızı çizgidir" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/HT/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Göç MültecilerUyumdan Sorumlu Devlet Bakanı AydanAlmanyalı TürklerinGöç MültecilerSaarbrücker ZeitungAlmanyaTürkiyeAlmanyalı TürklereUyumdan Sorumlu Devlet BakanıBirlik Partileri TürkiyeErdoğanDeutsche Welle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24