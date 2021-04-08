Özoğul, AKP Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı; "Kürşat'ın gidişi, Yusuf'un gelişi hayırlı olsun"

2019 yerel seçimleri çalışmaları kapsamında AKP broşürlerini dağıtırken, kendisine tepki gösteren bir kadına karşı verdiği yanıt gündem olan Yusuf Özoğul, AKP Genel Merkezi'nde çalışmaya başladı.

AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Yakın çalışacağımız Yusuf kardeşimizin teşkilatımıza önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Özoğul için Twitter hesabından "Hoş geldin Yusuf kardeşim" mesajı paylaştı.

"Kürşat‘ın gidişi, Yusuf'un gelişi hayırlı olsun"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar ise Twitter'dan "Duyduk ki Yusuf kardeşimiz Genel Merkez'de göreve başlamış. Kürşat‘ın gidişi, Yusuf'un gelişi hayırlı olsun" diye yazdı.