Özlem'i 18 yerinden bıçaklayarak öldüren eski koca: Amacım korkutmaktı

Berktuğ ÖNCÜ- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, sokakta tartıştığı eski eşi Özlem Meşeli\'yi (38) 18 yerinden bıçaklayarak, öldüren Hasan Gündoğdu (45), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Gündoğdu, mahkemedeki savunmasında, \"Tasarlayarak yapmadım, aniden oldu. Korkutmak istemiştim. Amacım öldürmek değildi\" dedi.

Olay, geçen salı günü, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4\'üncü Selvi Sokak\'ta meydana geldi. Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli\'yi takip etti. İkili, bir süre sonra sokak ortasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Gündoğdu, tartışma sırasında üzerindeki bıçağı çıkarıp, Özlem Meşeli\'yi 18 yerinden bıçakladı. Meşeli, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ağır yaralı kaldırıldı. Hasan Gündoğdu ise olayın ardından eski eşinin el çantasını alarak, kaçtı. Özlem Meşeli, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÜVENLİK KAMERASI YAKALATMIŞTI

Hasan Gündoğdu\'nun kaçış anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkıp, Gündoğdu\'nun yakalanması için çalışma başlattı. Hasan Gündoğdu, ekiplerin çalışması sonucu çarşamba günü Çınarönü Mahallesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan Gündoğdu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tekstille uğraşırken, bir süre önce işlerinin bozulması üzerine iş yerini kapattığı öğrenilen Hasan Gündoğdu, polisteki ifadesinde, Özlem Meşeli\'nin, erkek arkadaşıyla birlikte parasını yediğini, nispet yapar gibi kendi oturduğu mahallede ev kiraladıklarını, bu yüzden tartışırken sinirlenip, cinayeti işlediğini iddia etti.

\'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ\'

Sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edilen Hasan Gündoğdu, kendisini görüntüleyen gazetecilerin \"Pişman mısınız?\" sorusu üzerine \"Ne pişman olacağım, 10 milyon paramı yediler\" diye yanıt verdi. Mahkemeye çıkarılan Gündoğdu, buradaki savunmasında ise \"Tasarlayarak yapmadım. Olay aniden oldu. Korkutmak istemiştim. Amacım öldürmek değildi\" dedi. Hasan Gündoğdu, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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