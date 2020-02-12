Özlem Yıldız öpüşmeyi bıraktı

Sunucu Özlem Yıldız Koronavirüs korkusu yüzünden kimseyle öpüşmeme kararı aldığını söyledi.

Posta'nın haberine göre; Özlem Yıldız önceki gün Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezindeydi. “Ölümcül Koronavirüs'ten korkuyor musunuz, önlem alıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok tehlikeli, korku verici. Kimseyle öpüşmeme kararı aldım. Sarılmıyorum da. İnsanlar biraz bozuluyor ama hasta olmaktan iyidir."

Geçtiğimiz hafta bir düğüne katıldığını söyleyen Yıldız, "Düğünde de fark ettim, kimse öpüşmüyor" ifadelerini kullandı.