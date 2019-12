Özlem Yıldız göz yaşlarını tutamadı

Televizyon ekranlarında çeşitli programlardaki sunuculuğunun ardından evlenen ve bir çocuk annesi olan Özlem Yıldız, uzun süre ara verdiği ekranlara döndü. 'Herşey Dahil' programını yapan Özlem Yıldız, Kanaltürk'te Gül Gölge Saygı'nın sunduğu 'Ben Bir Anneyim' programında erken doğum yaptığı süreçte yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Televizyon gazetesinde yer alan habere göre, prematüre olarak dünyaya gelen oğlu Demir'i günler sonra kucağına alabildiğini anlatan Özlem Yıldız, "Emziremedim, kucağıma da alamadım. 48 saat hiç görmedim. Çünkü görmen doğru olmaz dediler. Her yerine kordon bağlı olduğu için" diye konuştu.Bu konuşmalar esnasında gözyaşlarını zaptedemeyen Yıldız, ilk kez oğlunun yanına doğumundan 48 saat sonra gittiğini anlatarak "İlk kez onu orada gördüm ama göremiyorum ki her yerinde kordonlar, aletler. Kalp atışlarına bakıyorlar ve her gün gidip geliyorum, konuşuyorum, güç vermeye çalışıyorum. Hiç bir şekilde dokunamıyorum" diye konuştu.Yaklaşık 6 gün sonra kendisine 'Size bugün bir sürprizimiz' var denildiğini söyleyen Özlem Yıldız, o gün ilk kez oğluna dokunduğunu ve o ana kadar gelmeyen sütünün oğlunu kucağına alır almaz geldiğini anlattı.Ekran başındakileri de anlattıklarıyla duygulandıran sunucu, "İlk kez dokunduğum zaman anladım anne olduğumu. O dakikaya kadar sütüm gelmemişti ve onu burama aldığım zaman sütüm geldi" dedi.2. bebeğini bekleyen Gül Gölge Saygı da gözyaşları içinde Özlem Yıldız'ı dinledi. Güzel sunucu, "Hep kendinde arıyor insan hatayı. Onun yerine ben yatmalıyım orada, onun hiç bir suçu yok diyorum... Sürekli kötü rüyalar görüyorum ona bir şey olacak diye" şeklinde konuştu.Geceleri hastanedeki bebeklerin kaç gram aldığının ölçüldüğünü söyleyen Özlem Yıldız, oğulları hastanede kuvözdeyken eşi ile gece hastaneyi arayıp bebeklerinin ne kadar aldığını öğrendiklerini anlatarak "Diyorlar ki '10 gram aldı'. Sana o 10 gramın bizde yaşattığı mutluluğu anlatamam... Öyle öyle o kiloları aldı, 2 ayın sonunda 2,5 kilo ile taburcu oldu" şeklinde konuştu.