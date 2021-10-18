Özlem Türeci ve Uğur Şahin: Üçüncü doz Covid aşısı enfekte olmayı tamamen engelleyecektir

Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, iki doz aşının ağır Covid enfeksiyonlarını önlediğini belirtirken üçüncü doz aşıyla enfeksiyonun tamamen engellenebileceğini söyledi.

Kathimerini gazetesine konuşan BioNTech kurucuları, aşıların Delta varyantına etkisi hakkında konuştu. Türeci ve Şahin, salgında son duruma ilişkin şunları söyledi: “Delta varyantı şu an dominant varyant konumunda. Laboratuvar çalışmalarından aşımızın bu varyantı nötralize ettiğini biliyoruz. Zamanla antikorun azalması nedeniyle üçüncü, hatırlatıcı doz gerekli oluyor ve böylece Delta varyantına karşı tam koruma sağlanıyor”

Üçüncü doz olmadan enfeksiyonların devam edeceğini söyleyen bilim insanları, “İkinci doz aşıyla ağır vakaların önlendiğini biliyoruz ancak üçüncü doz hiç enfekte olmamayı sağlayacaktır” dedi.

mRNA aşıları ve aşıya ilişkin endişeler hakkında konuşan Türeci ve Şahin, “mRNA teknolojisi genom hücrelerini değiştirmiyor. Vücudu değiştirecek hiçbir durum yok. Klinik testlerimizde 40.000’den fazla insan aşılandı ve ayrıca dünyada da yüz milyonlarca insan aşılandı ve güvenlik verileri bize bunun güvenli olduğunu gösteriyor” dedi.

"Kanserin aşılarla tedavi olabileceğine inanıyorum"

Uğur Şahin, mRNA teknolojisi kullanılarak geliştirilecek kanser aşıları ile ilgili de umut verici konuştu. Şahin, “Bence yakında kanserin aşılar ile tedavi olabileceğine inanıyorum. Biz kök hücre ile 20 yıldan fazla zamandır çalışıyoruz ve bu teknoloji ile ilgili verilere de sahibiz. Dört yıl önce bir araştırma yayınladık ve melanoma hastaları ile ilgili çalışmalar yaptık. Şimdi de yüzlerce hastalarla deneme çalışmalarına başladık. Bu testlerin sonuçlarını ise gelecek yıl ya da 2023’te alacağız. Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması iki, üç veya dört yılda tamamlanabilir” dedi.

Şahin, kanserli tümörün çıkarıldığı hastalarda yüzde 30 ile yüzde 40’ının iki veya üç yıl içinde yeniden oluştuğuna ve büyüdüğüne dikkat çekerken, “Bu ciddi bir problem. Hastalar iyileşmiş oluyorlar fakat iki veya üç yıl içinde metastaz yapıyor. Bizim burada yapmak istediğimiz şey kanser hastalarının tekrar hastalanmasını engellemek” dedi.