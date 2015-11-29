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Özlem Tekin'in babası Prof. Talat Tekin hayatını kaybetti

Prof. Talat Tekin yaklaşık iki yıldır Perkinson hastalığı ile mücadele ediyordu

29 Kasım 2015 09:19

Türk rock sanatçısı Özlem Tekin'in Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan mahallesindeki Hacettepeliler Sitesi'nde eşi Sevim Tekin ile birlikte yaşayan ve yaklaşık iki yıldır Perkinson hastalığı ile mücadele eden babası 88 yaşındaki Prof. Talat Tekin'in bu sabah saatlerinde vefat ettiği belirtildi.

Evli ve üç çocuk babası olan ve Türk Dili Profesörü Talat Tekin, 1994'te emekliye ayrıldıktan sonra İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı'nda bulunmuştu.

Yaklaşık on yıldır Bodrum'da eşi ile birlikte yaşayan Tekin'in cenazesinin yarın Gündoğan Cam'inde kılınacak öğle namazının ardından yine Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verileceğini söyleyen eşi Sevim Tekin, yaptığı açıklamada; "Tekin bey yaklaşık iki yıldır yatağa bağlı yaşamını sürdürüyordu. Perkinson hastalığı ile mücadele etti. Acımız üzüntümüz büyük, yarın çocuklarımla komşularımızla son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.

Sanatçı Özlem tekin ise baba acısını sosyal paylaşım sitesinden "Her satırın anlamını önemini ayağa kalkar heyecanlanarak tarif ederdi.. fırtınadan korkmamayı 'onu' dinlemeyi sevmeyi ögrendim, teşekkürler" sözleri ile paylaştı.

 

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