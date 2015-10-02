Özlem Tekin: Türk erkekleri, kesin şu sakalları, tiksinç!

Şarkıcı Özlem Tekin, son yıllarda erkekler arasında revaçta olan sakal modasına tepki göstererek "Kesin şu sakalları tiksinç" dedi. Özlem Tekin, Twitter'dan "Atatürk’ün askerleriyiz! Yakışıyor mu kesin onları" yazdı.

Özlem Tekin Twitter'dan şunları söyledi:

“Bütün Türk erkekleri birbirinize benzediniz! kasin şu sakalları tiksenç! yemin ediyorum hiiiiiiç sevmedik berbat görünüyorsunuz böagh”

“Sakal ne yaaa hacı mısın hoca mısın diilsen niye sakalın var? Kesin de yüzünüzü görelim benden söylemesi. Hiç olmuyor.”

“Atatürk’ün askerleriyiz! Yakışıyor mu kesin onları!”