Özkul'a bankadan torun

Sinemanın efsane ismi Münir Özkul'un tiyatrocu Suna Selen ile evliliğinden doğan kızı, eski manken, sunucu ve oyuncu Güner Özkul (43) yurt dışındaki bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kaldı.



Posta gazetesinin haberine göre; 4.5 aylık hamile olan Güner Özkul'un bebeği kız. Başından bir evlilik geçen Güner Özkul bu yolla hamile kalış nedenini şöyle açıkladı:



"Hayatımda kimse yok. Ama anne olmak da istiyorum. Yaşım geçiyor, sağlık sorunlarım var. Sperm bankasına başvurdum. Aylarca sıra bekledim. Çünkü çok talep var."



Bu yolla hamile kaldığını açıklayan ilk Türk, oyuncu Leyla Kömürcü'ydü. Leyla Kömürcü'nün, New York'taki bankadan sperm alıp doğurduğu oğlu Kayra 1.5 yaşında.

