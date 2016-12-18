Özkök'ten Doğan Holding Ankara Temsilcisi'ne: Düğmeni kimin önünde iliklediğine dikkat edeceksin!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'na yönelik olarak "Düğmelerin ikisini kimin önünde ilikleyeceğine, kimin önünde açacağına çok dikkat edeceksin. Dünün muktediri önünde iliklersen, bugünün muktediri önünde zor duruma düşersin. Çünkü, Yeni Türkiye içtihadına göre, bir kişinin yanında iki düğmeyi birden iliklemek, o kişiye örgüt bağı ile bağlı olmanın delilidir" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Onca hamaset ve klasik laf arasındaki iki cümle" başlığıyla yayımlanan (18 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İki düğmeli ceket kimin önünde iliklenir, kimin önünde açılır

Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu’nun tutuklanma gerekçeleri arasında, fotoğrafta Gülen’in iki sağında durmak ve ceketin iki düğmesini iliklemek, örgütle bağ konusunda işaret gibi gösterilince, gözler iki düğmeli ceketlere çevrildi.

- Genellikle en riskli cekettir. Göbeği kapatmaz, tam aksine olmayan göbeği bile çıkarır.

- Düğmelerin ikisini kimin önünde ilikleyeceğine, kimin önünde açacağına çok dikkat edeceksin.

- Dünün muktediri önünde iliklersen, bugünün muktediri önünde zor duruma düşersin.

Çünkü, Yeni Türkiye içtihadına göre, bir kişinin yanında iki düğmeyi birden iliklemek, o kişiye örgüt bağı ile bağlı olmanın delilidir.

Ama makbul kişi önünde iliklemezsen bu defa da saygısızlıktan muamele görürsün.

Üç düğmeli ceketin hangi düğmesi iliklenirse risksiz

- Genellikle iki düğmeli cekete göre daha az risklidir. Yine de dikkat edilmesi gereken hususları var.

- Makbul olmayan bir kişinin önünde düğmelerin üçünü birden iliklersen, örgütsel bağlılık delili olarak görülebilir.

- Üstten ikisini veya alttan ikisini iliklemen halinde, snop kişiler tarafından gülümseme ile karşılaşırsın.

- En iyisi ve hukuken en az risklisi sadece ortadaki düğmeyi iliklemektir.

Kruvaze ceket hukuken en az riskli çözüm

- Yeniden yükselişe geçen kruvaze ceket birçok bakımdan iyidir.

- Göbeği en etkili şekilde kapatan ceket türüdür.

- Ucu ceketin kapanan kısmında kaldığı için, kravat boyunu ayarlama stresini kaldırır.

- Her halükârda düğmeleri iliklendiği için, hukukçular tarafından FETÖ örgütüne bağlılık delili olarak kullanılamaz.

Gülen'in yanında poz verirken dikkat edilecek hususlar

- Sağ tarafı en riskli bölgedir. Fetullah Gülen’in hemen sağında ve ondan bir sonraki sırada asla durma. Çünkü FETÖ üyelerinin en kuvvetli delili sayılabilir.

- Ellerini önde ve namaz kılar gibi hafif yukarıda bağlı tutarsan, iliklenmiş iki düğme ile birlikte, kesin illiyet bağı delili haline dönüşebilir.

- Elleri Ankara bürokrasisi usulü tam erkeklik organı üzerinde birbirine bağlarsan daha az riskli olabilir.

- En risksiz hareket ellerin iki tarafta aşağı bırakılmasıdır.